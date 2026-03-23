Külföldi titkosszolgálati akció indult Szijjártó Péter ellen, egy magyar újságíró is nyakig benne van

A szerkesztőséghez eljutott levélből és a csatolmányként elküldött hangfelvételből kiderül, hogy a külföldről finanszírozott Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal. Panyi megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit – írja a Mandiner.
A lap rámutat: Panyi Szabolcs nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is dolgozik a Tisza politikusával. A Mandiner birtokába jutott felvételen Panyi Szabolcs bizalmasan beszélget egy hölggyel, akinek elmondja, hogy kapcsolatban áll egy európai uniós ország állami szervével, amelynek megadta Szijjártó Péter külügyminiszter és a beszélgetőtársa telefonszámát is, így a külföldi szolgálatnak lehetősége nyílik megfigyelni a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.
A beszélgetőtárs rákérdez Panyinál, hogy melyik az az ominózus állam, amellyel kapcsolatban áll és amelynek kiadta a telefonszámokat, de az újságíró csak annyit felel, hogy „azt nem mondhatom el”. Majd megkérte beszélgetőtársát, hogy erről ne beszéljen senkinek.
A párbeszédből az is kiderül, hogy a meg nem nevezett külföldi állami szerv megfigyelte Szijjártó Péter telefonbeszélgetéseit, tudott arról, hogy a magyar külügyminisztert ki hívja és ő kit hív. Ahogy Panyi fogalmaz, „ez úgy működik, hogy figyelnek egy számot, és nekik az van meg, hogy az a szám kivel beszélt, és azt látják, hogy ki hívja azt a számot vagy az a szám kit hív.”
A hanganyag egy későbbi részében a hölgy a Tisza Párt újonnan bejelentett politikusairól, Kapitány Istvánról és Orbán Anitáról kérdezi Panyit. A riporter az Ukrajna NATO- és EU-tagságát szorgalmazó Orbán Anitát a barátjának mondja, állítása szerint most is segít neki szakmai ügyekben, korábban pedig a politikus kampánycsapatában is dolgozott.
Panyi így folytatja az Orbán Anitához fűződő kapcsolatának leírását: „sötét titok az életemben, amit kevesen tudnak rólam, tehát ezt nem adhatod tovább, hogy ugye az volt, hogy az Anita 2010-ben Fidesz-képviselőjelölt volt, aztán visszalépett. Kicsinálták őt az ilyen 11. kerületi fideszes viperafészek belharcaiban. De hogy az Anitának volt egy kampánystábja, amiben én is benne voltam, 2009–10 eleje.” Panyi állítása szerint
továbbra is jóban van a Tisza politikusával, sőt segít is neki „bizonyos dolgokban”, „szakmával kapcsolatos” dolgokban.
Elmondása szerint olyan bizalmas viszonyban van Orbán Anitával, hogy konkrét javaslatokat tehet arra nézve, hogy a Tisza politikusa kiket tartson meg, kiket rúgjon ki, ha külügyminiszter lesz.
Panyi arról is beszél, hogy az Orbán Anitával való kapcsolatára tekintettel kormányváltás esetén hozzáférhet majd bizonyos aktákhoz, iratokhoz is: „azt tudom mondani,
nyilván itt is túlterjeszkedem azon, amit újságíróként megtehetnék, de ha váltás van, akkor én ezeket meg tudom tudni neked.
Megmondom az Anitának, hogy nézzen bele, hogy mi volt ez. De ő már eleve mondta nekem, hogy majd megoldjuk...” A nő nevetve hozzá is teszi, hogy „látod, nincs is rám szükséged, belenézhetsz mindenbe”.
A párbeszéd ezek után újabb fordulatot vesz, hiszen Panyi belengeti, hogy megmutatja a hölgynek Szijjártó Péter beszélgetéseit. Az újságíró végül rájön, hogy épp nincsenek nála a beszélgetések, de elővesz egy iPodot, amelyet állítása szerint a Pegasus-projekt alatt kezdett el használni, annak érdekében, hogy ne tudják lehallgatni.
Panyi egy Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Szijjártó Péter magyar külügyminiszter közötti beszélgetést emleget, amely szerinte azt igazolja, hogy 2020-ban Szijjártó segített elintézni Peter Pellegrini korábbi szlovák miniszterelnöknek egy moszkvai vizitet a szlovák választások hajrájában. Ez Panyi értelmezése szerint „jól jött” Pellegrininek, hiszen a szlovák társadalom „elég oroszbarát”. Panyi egyébként 2024-ben már valóban írt egy ilyen történetről. Majd azzal zárja mondandóját, hogy neki ezek a beszélgetések megvannak, hiszen vannak szolgálatok, titkosszolgálatok, akik „ezeket lehallgatják” - írta a Magyar Nemzet.
