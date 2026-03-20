Orbán Viktor: Olcsó orosz energia nélkül Európa nem tudja kezelni az olajválságot

"Ideje felébredni! Olcsó orosz energia nélkül Európa nem tudja kezelni az olajválságot" - írta Facebook-oldalán Orbán Viktor.
"A helyzet az minden képzetet felülmúlóan súlyos. Tehát két nap alatt annyit romlott a globális energiahelyzet, mint korábban ez elgondolhatatlan lett volna" - mondta a miniszterelnök az Európai Központi Bank és az Eurogroup elnökének beszámolójáról.
