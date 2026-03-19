Kiszivárgott egy videó Orbán Viktor brüsszeli útjáról, ennek sokan nem fognak örülni : „Itt éjszakázunk! Úgy látom, ez nem néz ki jól”

Megyünk tovább. Ukrajna, energiaárak, migráció. Kesztyűt fel! - írta közösségi oldalán a jelenleg Brüsszelben tartózkodó Orbán Viktor.
A bejegyzéshez posztolt videót pedig így kezdi:
Itt éjszakázunk! Úgy látom, ez nem néz ki jól.
Az energiatémával kapcsolatban pedig úgy fogalmazott, hogy az nagyon durva lesz, illetve elmondta azt is, hogy úgy látja, az Európai Tanács ülésén emellett megnyitják a migrációs témát is.
