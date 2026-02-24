Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Orbán Viktor: Nem asszisztálunk az ukrán olajblokádhoz, hanem megtörjük azt

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 09:18
Fontos dologra hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.

Orbán Viktor egy újabb bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán, amelyben az ukrán lépésről, annak mögöttes okáról és a magyar kormány reakciójáról.

2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba Orbán viktor
Orbán Viktor Fotó: MW / MW

Orbán Viktor kijelentette: Nem asszisztálunk az ukrán olajblokádhoz

Az ukránok pontosan tudják, mit miért tesznek. Azt akarják, hogy a választások előtti hetekben Magyarországon üzemanyaghiány legyen és 1000 forintos benzinár. Azért csinálják, hogy megbuktassák a kormányunkat, és kicseréljék egy Kijevnek kedves helytartóra

- fogalmazott a posztjában a kormányfő, majd így folytatta:

– Nem fog menni. A tartalékainkat feltöltöttük, az üzemanyaghiánytól megmentettük az országot. Az ukránok 90 milliárd eurós hadikölcsönét megállítottuk, és nem szavazunk meg semmilyen Ukrajnát támogató döntést Brüsszelben, ameddig Zelenszkij elnök nem tér észhez.

Nem asszisztálunk az ukrán olajblokádhoz, hanem megtörjük azt. Ebben biztosak lehetnek Brüsszelben és Kijevben is.

- zárta a Facebook-oldalán közzétett bejegyzését a miniszterelnök.

 

