Hihetetlen tömeg Esztergomban, még a határon túlról is sokan jöttek, hogy élőben hallgathassák Orbán Viktort

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 25. 20:13
A miniszterelnököt hatalmas tömeg fogadta Esztergomban is. Orbán Viktor ma olyan városban lépett színpadra, aminek ő a díszpolgára.
Március végén már a választás hajrájában tartunk, Orbán Viktor pedig továbbra is fáradhatatlanul dolgozik. Az országjárás következő állomása Esztergomban volt szerdán este, ahol elképesztő tömeg gyűlt össze. A Dunakanyar kapujában is békemenetellel kezdődött a rendezvény, hatalmas tömeg várta a miniszterelnököt, összehasonlíthatatlanul, sokkal nagyobb, mint a tiszás rendezvényeken megszokott.

Orbán Viktor Országjárás Esztergom 2026.03.25.
Orbán Viktor  esztergomi országjárásán is olyan sokan voltak, hogy egy gombostűt sem lehetett leejteni

Esztergomban is Békemenettel kezdődött a rendezvény, ahol a vonuló tömeg a Nem leszünk ukrán gyarmat feliratot tartotta maga előtt. 

2026.03.25.Orbán Viktor_Országjárás_Esztergom
2026.03.25.Orbán Viktor_Országjárás_Esztergom
Fotó: Hagymási Bence / 24óra

Ezúttal Lázár János is elkísért Orbán Viktort és egy rendkívüli bejelentést is tett. Az építési és közlekedési miniszter a rendezvényen felidézte: Hernádi Ádám azért hívta Esztergomba, mert az a dolga, hogy amit a miniszterelnök megígér, azt ő meg is csinálja. Bejelentette, hogy

megcsinálják az M100-ast, összekötik az autópályával Esztergomot.

Elképesztően sokan érkeztek Magyarország első városában tartott országjárásra. A határmenti településen sok felvidéki magyar is megjelent, hogy támogassa Orbán Viktort, bizonyítva, hogy csak az országnak van határa, a nemzetnek nincs. Ez a magukkal vitt táblái

Orbán Viktor Országjárás Esztergom 2026.03.25.
Orbán Viktor Országjárás Esztergom 2026.03.25.

A miniszterelnök a színpadra lépve végig mérte a hatalmas tömeget és felsorolta a helységnév táblákat:

Jó estét kívánok! Jó estét Esztergom! Látom Leányvár, Kesztölc, Dorog, Tatabánya, Máriahalom, Tokod. Nem tudom, dadiak vannak-e, oda való volnék

- mondta.

A miniszterelnök a beszéde elején kijelentette, ő bizony Esztergom díszpolgára.

Orbán Viktor úgy fogalmazott:
 

ezt most ne vegyék dicsekvésnek… én Esztergom város díszpolgára vagyok

 majd hozzátette, hogy számára különleges jelentősége van a városnak:
 

ha már az embernek úgy fölvitte az Isten a dolgát, hogy miniszterelnök-jelölt lehet, akkor a városban, amely megtisztelte őt, el kell látogatnia

A kormányfő beszédében hangsúlyozta, hogy a választás tétje túlmutat a helyi ügyeken. Elmondta: a következő időszak legfontosabb kérdése, hogy Magyarország meg tudja-e őrizni biztonságát és kimaradni a háborúból.
 

Magyarország jövőjéről csak a magyarok dönthetnek

– fogalmazott, hozzátéve: mi ebből a háborúból ki fogunk maradni.

Orbán Viktor a mögöttünk hagyott időszakot igazságtalannak nevezte, ugyanakkor eredményeket is sorolt. Kiemelte, hogy a nehézségek ellenére is sikerült intézkedéseket végrehajtani: "11 százalékkal növeltük meg a minimálbért, valamint hangsúlyozta visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat."

Azt is mondta: 

Ha ukránbarát kormányt választunk, akkor a magyarok pénze is Ukrajnába megy. Csak a Fidesz tud nemet mondani a háborúra és az ország kizsebelésére!


"Fenyegetnek bennünket hónapok óta a Tiszások, az ukránok, és fenyegetnek minket Brüsszelből is, mert nem akarják, hogy nemzeti kormánya legyen Magyarországnak. Tudjuk, hogy az ukrán-magyar konfliktus mögött valójában a pénz áll: se az ukránoknak, se az európaiknak nincs pénzük, ezért hatalmas kölcsönöket vesznek fel Ukrajna javára. Ha ukránbarát kormányt választunk, akkor a magyarok pénze is Ukrajnába megy - még a gyerekeink és az unokáink is törleszteni fogják a brüsszeli hadikölcsönöket. Ezt nem engedhetjük! Csak a Fidesz tud nemet mondani a háborúra és az ország kizsebelésére!" - mondta.

A beszéd végén ismét a választás fontosságára hívta fel a figyelmet, és arra kérte a jelenlévőket, hogy vegyenek részt a voksoláson.

Nem véletlen emelte ki ezt a miniszterelnök, hiszen, míg ő kizárólag azért dolgozik, hogy a magyar emberek érdekeit megvédje, és Magyarországot kívül tartsa a háborún, Zelenszkij ukrán elnök és Brüsszel együttműködnek azért, hogy Magyar Pétert hatalomra segítsék, mivel bábkormányt akarnak Magyarországon azért, hogy Magyarországot belerángathassák a háborúba. Ha hatalomra kerülne Magyarországon Magyar Péter, akkor megszavazná Ukrajna Uniós csatlakozását is, fegyvereket, pénzt, és akár magyar katonákat küldene a frontra. 

Orbán Viktor országjárása, ide látogat még el a héten a miniszterelnök:

  • Március 26. Törökszentmiklós - 18:00 óra
  • Március 27. Veszprém - 16:00 óra, Győr - 18:00 óra
  • Március 28. Pécel - 16:00 óra
  • Március 29. Békéscsaba - 16:00 óra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu