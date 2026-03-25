Hihetetlen tömeg Esztergomban, még a határon túlról is sokan jöttek, hogy élőben hallgathassák Orbán Viktort

Március végén már a választás hajrájában tartunk, Orbán Viktor pedig továbbra is fáradhatatlanul dolgozik. Az országjárás következő állomása Esztergomban volt szerdán este, ahol elképesztő tömeg gyűlt össze. A Dunakanyar kapujában is békemenetellel kezdődött a rendezvény, hatalmas tömeg várta a miniszterelnököt, összehasonlíthatatlanul, sokkal nagyobb, mint a tiszás rendezvényeken megszokott.
Esztergomban is Békemenettel kezdődött a rendezvény, ahol a vonuló tömeg a Nem leszünk ukrán gyarmat feliratot tartotta maga előtt.
Ezúttal Lázár János is elkísért Orbán Viktort és egy rendkívüli bejelentést is tett. Az építési és közlekedési miniszter a rendezvényen felidézte: Hernádi Ádám azért hívta Esztergomba, mert az a dolga, hogy amit a miniszterelnök megígér, azt ő meg is csinálja. Bejelentette, hogy
megcsinálják az M100-ast, összekötik az autópályával Esztergomot.
Elképesztően sokan érkeztek Magyarország első városában tartott országjárásra. A határmenti településen sok felvidéki magyar is megjelent, hogy támogassa Orbán Viktort, bizonyítva, hogy csak az országnak van határa, a nemzetnek nincs. Ez a magukkal vitt táblái
A miniszterelnök a színpadra lépve végig mérte a hatalmas tömeget és felsorolta a helységnév táblákat:
Jó estét kívánok! Jó estét Esztergom! Látom Leányvár, Kesztölc, Dorog, Tatabánya, Máriahalom, Tokod. Nem tudom, dadiak vannak-e, oda való volnék
- mondta.
A miniszterelnök a beszéde elején kijelentette, ő bizony Esztergom díszpolgára.
Orbán Viktor úgy fogalmazott:
ezt most ne vegyék dicsekvésnek… én Esztergom város díszpolgára vagyok
majd hozzátette, hogy számára különleges jelentősége van a városnak:
ha már az embernek úgy fölvitte az Isten a dolgát, hogy miniszterelnök-jelölt lehet, akkor a városban, amely megtisztelte őt, el kell látogatnia
A kormányfő beszédében hangsúlyozta, hogy a választás tétje túlmutat a helyi ügyeken. Elmondta: a következő időszak legfontosabb kérdése, hogy Magyarország meg tudja-e őrizni biztonságát és kimaradni a háborúból.
Magyarország jövőjéről csak a magyarok dönthetnek
– fogalmazott, hozzátéve: mi ebből a háborúból ki fogunk maradni.
Orbán Viktor a mögöttünk hagyott időszakot igazságtalannak nevezte, ugyanakkor eredményeket is sorolt. Kiemelte, hogy a nehézségek ellenére is sikerült intézkedéseket végrehajtani: "11 százalékkal növeltük meg a minimálbért, valamint hangsúlyozta visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat."
Azt is mondta:
Ha ukránbarát kormányt választunk, akkor a magyarok pénze is Ukrajnába megy. Csak a Fidesz tud nemet mondani a háborúra és az ország kizsebelésére!
"Fenyegetnek bennünket hónapok óta a Tiszások, az ukránok, és fenyegetnek minket Brüsszelből is, mert nem akarják, hogy nemzeti kormánya legyen Magyarországnak. Tudjuk, hogy az ukrán-magyar konfliktus mögött valójában a pénz áll: se az ukránoknak, se az európaiknak nincs pénzük, ezért hatalmas kölcsönöket vesznek fel Ukrajna javára. Ha ukránbarát kormányt választunk, akkor a magyarok pénze is Ukrajnába megy - még a gyerekeink és az unokáink is törleszteni fogják a brüsszeli hadikölcsönöket. Ezt nem engedhetjük! Csak a Fidesz tud nemet mondani a háborúra és az ország kizsebelésére!" - mondta.
A beszéd végén ismét a választás fontosságára hívta fel a figyelmet, és arra kérte a jelenlévőket, hogy vegyenek részt a voksoláson.
Nem véletlen emelte ki ezt a miniszterelnök, hiszen, míg ő kizárólag azért dolgozik, hogy a magyar emberek érdekeit megvédje, és Magyarországot kívül tartsa a háborún, Zelenszkij ukrán elnök és Brüsszel együttműködnek azért, hogy Magyar Pétert hatalomra segítsék, mivel bábkormányt akarnak Magyarországon azért, hogy Magyarországot belerángathassák a háborúba. Ha hatalomra kerülne Magyarországon Magyar Péter, akkor megszavazná Ukrajna Uniós csatlakozását is, fegyvereket, pénzt, és akár magyar katonákat küldene a frontra.
(Ripost)
