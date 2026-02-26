Négy éve azon dolgozik Zelenszkij, hogy Magyarországot belekényszerítse a háborúba

Orbán Viktor nyílt levelet írt Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, amelyben pontról pontra összegzi annak magyarellenes politikáját. A miniszterelnök felszólította a háborús ország vezetőjét, hogy hagyjon fel ezzel, miközben egyértelműen összefoglalta, hogy Zelenszkij végső célja az ukránbarát kormány Magyarországon, amivel belekényszerítheti Magyarországot az oroszokkal folytatott háborújába – írj a Ripost.

Orbán Viktor miniszterelnök

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán / MTI

A magyar választásokba való súlyos beavatkozás volt az Zelenszkij részéről, hogy elzárta a Magyarország energiaellátásában kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket, amelyen keresztül az olcsó orosz olaj jut el Magyarországra. Orbán Viktor Donald Trumppal kötött - személyes viszonyukon alapuló - megállapodása alapján Magyarország korlátlan időre mentesül az orosz olaj szankciók alól, így a magyarok olcsóbban juthatnak üzemanyaghoz.

A Tisza Párt és szakértője, a volt Shell-alelnök Kapitány István a Shell-lel együttműködve az olcsó orosz energia helyett drágább, amerikai LNG beszerzését erőltetné, ami jelentősen megemelné az energiaárakat. A Barátság kőolajvezetéken érkező olcsó orosz olaj a rezsicsökkentés egyik alappillére, így az ukrán elnök és Magyar Péter pártja láthatóan kart karba öltve dolgoznak a Brüsszel által szorgalmazott orosz olaj elleni lépéseken. A vezető politikusaik menekülnek a kérdések elől.

Magyar Péterék terve a rezsicsökkentés megszüntetése, ezt mutatják a tiszához kötődő szakértők ezzel ellentétes megszólalásai, és persze a titkolózásuk is. Most pedig, hogy Ukrajna az olajszállítások blokkolásával zsarolja a magyar kormányt, veszélyezteti a rezsicsökkentés fenntartását, a Tisza és Magyar Péter pártelnöke lapít, sunnyog, nem áll ki a magyar érdekek védelme mellett. Véletlenül sem bírálják még finoman sem Zelenszkijt, az ukránok oldalára álltak.

Érdemes idézni ezt a vonatkozó részt Orbán Viktor nyílt leveléből:

Azt is látjuk, hogy Ön, Brüsszel és a magyar ellenzék összehangolt lépéseket tesz, hogy hatalomra juttasson egy ukránbarát kormányt Magyarországon. Ön az elmúlt napokban elzárta a Magyarország energiaellátásában kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket. Az Ön lépései Magyarország érdekeivel ellentétesek, és a magyar családok biztonságos és megfizethető árú energiaellátását veszélybe sodorják.

Orbán Viktor múlt heti, washingtoni sajtótájékoztatóján röviden összefoglalta az egész folyamat lényegét: Ukrajna azt akarja, hogy Magyarországon zűrzavar legyen. Nekik egy ukránbarát kormány kell, ezért finanszírozzák a Tisza pártot.