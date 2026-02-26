Négy éve azon dolgozik Zelenszkij, hogy Magyarországot belekényszerítse a háborúba

Orbán Viktor nyílt levelet írt Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, amelyben pontról pontra összegzi annak magyarellenes politikáját. A miniszterelnök felszólította a háborús ország vezetőjét, hogy hagyjon fel ezzel, miközben egyértelműen összefoglalta, hogy Zelenszkij végső célja az ukránbarát kormány Magyarországon, amivel belekényszerítheti Magyarországot az oroszokkal folytatott háborújába – írj a Ripost.
A magyar választásokba való súlyos beavatkozás volt az Zelenszkij részéről, hogy elzárta a Magyarország energiaellátásában kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket, amelyen keresztül az olcsó orosz olaj jut el Magyarországra. Orbán Viktor Donald Trumppal kötött - személyes viszonyukon alapuló - megállapodása alapján Magyarország korlátlan időre mentesül az orosz olaj szankciók alól, így a magyarok olcsóbban juthatnak üzemanyaghoz.
A Tisza Párt és szakértője, a volt Shell-alelnök Kapitány István a Shell-lel együttműködve az olcsó orosz energia helyett drágább, amerikai LNG beszerzését erőltetné, ami jelentősen megemelné az energiaárakat. A Barátság kőolajvezetéken érkező olcsó orosz olaj a rezsicsökkentés egyik alappillére, így az ukrán elnök és Magyar Péter pártja láthatóan kart karba öltve dolgoznak a Brüsszel által szorgalmazott orosz olaj elleni lépéseken. A vezető politikusaik menekülnek a kérdések elől.
Magyar Péterék terve a rezsicsökkentés megszüntetése, ezt mutatják a tiszához kötődő szakértők ezzel ellentétes megszólalásai, és persze a titkolózásuk is. Most pedig, hogy Ukrajna az olajszállítások blokkolásával zsarolja a magyar kormányt, veszélyezteti a rezsicsökkentés fenntartását, a Tisza és Magyar Péter pártelnöke lapít, sunnyog, nem áll ki a magyar érdekek védelme mellett. Véletlenül sem bírálják még finoman sem Zelenszkijt, az ukránok oldalára álltak.
Érdemes idézni ezt a vonatkozó részt Orbán Viktor nyílt leveléből:
Azt is látjuk, hogy Ön, Brüsszel és a magyar ellenzék összehangolt lépéseket tesz, hogy hatalomra juttasson egy ukránbarát kormányt Magyarországon. Ön az elmúlt napokban elzárta a Magyarország energiaellátásában kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket. Az Ön lépései Magyarország érdekeivel ellentétesek, és a magyar családok biztonságos és megfizethető árú energiaellátását veszélybe sodorják.
Orbán Viktor múlt heti, washingtoni sajtótájékoztatóján röviden összefoglalta az egész folyamat lényegét: Ukrajna azt akarja, hogy Magyarországon zűrzavar legyen. Nekik egy ukránbarát kormány kell, ezért finanszírozzák a Tisza pártot.
"Mi, magyarok, nem tehetünk arról, hogy Ukrajna ilyen helyzetbe került. Sajnáljuk az ukrán népet, de nem kívánunk részt venni a háborúban. Nem akarjuk finanszírozni a harcokat és nem akarunk többet fizetni az energiáért. Felszólítom, hogy azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket, és tartózkodjon a Magyarország energiabiztonsága elleni további támadásoktól! Több tiszteletet Magyarországnak!" - zárta mai nyílt levelét a miniszterelnök, aki a szerda esti Megafon klubban kijelentette: a mostani választás tétje Magyarország gazdasági és katonai biztonsága, mert soha ilyen közel nem volt a háború.
Mi van akkor, ha Ukrajna elvágja Magyarországot az olcsó orosz olajtól meg gáztól? Hogy ezer forint lesz a benzin?
– tette fel a kérdést, hozzátéve: szerinte az a cél, hogy gazdasági bizonytalanság alakuljon ki, és azt lehessen mondani, a kormány nem tudja megvédeni az ország érdekeit. Ez az ukránok és a Tisza Párt közös célja. A miniszterelnök megerősítette, hogy rendkívüli biztonsági intézkedésekre volt szükség, megerősített biztonsági állapotot rendeltek el a kritikus infrastruktúra védelmében.
A háborúra és Ukrajna finanszírozására a nemzeti petíció kitöltésével mondhatunk határozott nemet március 23-ig.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.