Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Edina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Négy éve azon dolgozik Zelenszkij, hogy Magyarországot belekényszerítse a háborúba

Zelenszkij
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 26. 09:13
orosz-ukrán háborúOrbán Viktor
Azon dolgozik Brüsszellel és a magyar ellenzékkel közösen, hogy ukránbarát kormány jöjjön létre hazánkban.

Orbán Viktor nyílt levelet írt Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, amelyben pontról pontra összegzi annak magyarellenes politikáját. A miniszterelnök felszólította a háborús ország vezetőjét, hogy hagyjon fel ezzel, miközben egyértelműen összefoglalta, hogy Zelenszkij végső célja az ukránbarát kormány Magyarországon, amivel belekényszerítheti Magyarországot az oroszokkal folytatott háborújába – írj a Ripost.

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök
Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán / MTI

A magyar választásokba való súlyos beavatkozás volt az Zelenszkij részéről, hogy elzárta a Magyarország energiaellátásában kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket, amelyen keresztül az olcsó orosz olaj jut el Magyarországra.  Orbán Viktor Donald Trumppal kötött - személyes viszonyukon alapuló - megállapodása alapján Magyarország korlátlan időre mentesül az orosz olaj szankciók alól, így a magyarok olcsóbban juthatnak üzemanyaghoz. 

A Tisza Párt és szakértője, a volt Shell-alelnök Kapitány István a Shell-lel együttműködve az olcsó orosz energia helyett drágább, amerikai LNG beszerzését erőltetné, ami jelentősen megemelné az energiaárakat. A Barátság kőolajvezetéken érkező olcsó orosz olaj a rezsicsökkentés egyik alappillére, így az ukrán elnök és Magyar Péter pártja láthatóan kart karba öltve dolgoznak a Brüsszel által szorgalmazott orosz olaj elleni lépéseken. A vezető politikusaik menekülnek a kérdések elől.

Magyar Péterék terve a rezsicsökkentés megszüntetése, ezt mutatják a tiszához kötődő szakértők ezzel ellentétes megszólalásai, és persze a titkolózásuk is. Most pedig, hogy Ukrajna az olajszállítások blokkolásával zsarolja a magyar kormányt,  veszélyezteti a rezsicsökkentés fenntartását, a Tisza és Magyar Péter pártelnöke lapít, sunnyog, nem áll ki a magyar  érdekek védelme mellett. Véletlenül sem bírálják még finoman sem Zelenszkijt, az ukránok oldalára álltak.

Érdemes idézni ezt a vonatkozó részt Orbán Viktor nyílt leveléből:

Azt is látjuk, hogy Ön, Brüsszel és a magyar ellenzék összehangolt lépéseket tesz, hogy hatalomra juttasson egy ukránbarát kormányt Magyarországon.  Ön az elmúlt napokban elzárta a Magyarország energiaellátásában kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket. Az Ön lépései Magyarország érdekeivel ellentétesek, és a magyar családok biztonságos és megfizethető árú energiaellátását veszélybe sodorják. 

Orbán Viktor múlt heti, washingtoni sajtótájékoztatóján röviden összefoglalta az egész folyamat lényegét: Ukrajna azt akarja, hogy Magyarországon zűrzavar legyen. Nekik egy ukránbarát kormány kell, ezért finanszírozzák a Tisza pártot.

"Mi, magyarok, nem tehetünk arról, hogy Ukrajna ilyen helyzetbe került. Sajnáljuk az ukrán népet, de nem kívánunk részt venni a háborúban. Nem akarjuk finanszírozni a harcokat és nem akarunk többet fizetni az energiáért.  Felszólítom, hogy azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket, és tartózkodjon a Magyarország energiabiztonsága elleni további támadásoktól!  Több tiszteletet Magyarországnak!" - zárta mai nyílt levelét a miniszterelnök, aki a szerda esti Megafon klubban kijelentette: a mostani választás tétje Magyarország gazdasági és katonai biztonsága, mert soha ilyen közel nem volt a háború. 

Mi van akkor, ha Ukrajna elvágja Magyarországot az olcsó orosz olajtól meg gáztól? Hogy ezer forint lesz a benzin?

– tette fel a kérdést, hozzátéve: szerinte az a cél, hogy gazdasági bizonytalanság alakuljon ki, és azt lehessen mondani, a kormány nem tudja megvédeni az ország érdekeit. Ez az ukránok és a Tisza Párt közös célja. A miniszterelnök megerősítette, hogy rendkívüli biztonsági intézkedésekre volt szükség, megerősített biztonsági állapotot rendeltek el a kritikus infrastruktúra védelmében. 

A háborúra és Ukrajna finanszírozására a nemzeti petíció kitöltésével mondhatunk határozott nemet március 23-ig.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu