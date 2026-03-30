Orbán Viktor: Esőben is maradunk végig!

A mai napon Szolnokra látogatott el a miniszterelnök, az országjárás keretén belül. Orbán Viktor mellett Berkó Attila és Pócs János is beszédet mondott, a szakadó eső dacára pedig ezúttal is csak úgy hömpölygött a tömeg.
Esőben is maradunk végig!
- írta az eseményt követően a közösségi oldalán a kormányfő.
A kormányfő országjárása Szolnokkal nem ért véget! A héten még kedden, március 31-én 18 órakor Ócsán, a Városháza előtti téren, április 1-jén 18 órakor Szentesen, a Kossuth téren, április 2-án, csütörtökön 18 órakor pedig Szombathelyen, a Savaria téren találkozhatnak vele az érdeklődők.
