Orbán: Brüsszel és Zelenszkij hatalomra segíti a Tiszát

"Megegyeztek. A terv kész: Brüsszel és Zelenszkij hatalomra segíti a Tiszát, a Tisza pedig teljesíti a követeléseiket. Ezt kell megakadályoznunk április 12-én. Ehhez a Fidesz a biztos választás!" - üzente közösségi oldalán Orbán Viktor.
Ne legyen kétségünk: létezik egy Brüsszel-Kijev-Tisza paktum, aminek célja, hogy egy olyan kormány kerüljön hatalomra Magyarországon, amely - ellentétben a mostani nemzeti kormánnyal - nem a békekötést és a fegyverszünetet támogatja, hanem Európa háborús spiráljába kész beállni.
"Kormányváltást akarnak Magyarországon. Az történt, hogy megegyeztek" - idézi a miniszterelnök korábban elhangzott szavait a videó.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.