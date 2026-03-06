Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Orbán: Brüsszel és Zelenszkij hatalomra segíti a Tiszát

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 06. 15:20
Magyar PéterTisza PártBrüsszel
Magyarország csak rosszul jár egy Brüsszel-, Ukrajna- és háborúpárti kormánnyal.

"Megegyeztek. A terv kész: Brüsszel és Zelenszkij hatalomra segíti a Tiszát, a Tisza pedig teljesíti a követeléseiket. Ezt kell megakadályoznunk április 12-én. Ehhez a Fidesz a biztos választás!" - üzente közösségi oldalán Orbán Viktor.

Ne legyen kétségünk: létezik egy Brüsszel-Kijev-Tisza paktum, aminek célja, hogy egy olyan kormány kerüljön hatalomra Magyarországon, amely - ellentétben a mostani nemzeti kormánnyal - nem a békekötést és a fegyverszünetet támogatja, hanem Európa háborús spiráljába kész beállni.

"Kormányváltást akarnak Magyarországon. Az történt, hogy megegyeztek" - idézi a miniszterelnök korábban elhangzott szavait a videó.

 

