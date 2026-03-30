Orbán Viktor bejelentette, már nem kell sokat várni

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a közösségi oldalán jelentette be, hogy 16 órától lesz látható a beszélgetése Hont Andrással, és az is kiderült, hogy miről lesz szó benne.

Ma, 16:00. Honttal mindenről is. A Tisza energiaátállási terve, a tiszás ukrán kémbotrány, lehallgatás, és még sok minden más… Nézzétek az Öt youtube-csatornáján!

– írta Orbán Viktor.