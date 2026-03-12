Zelenszkij egyáltalán nem bánja, hogy halálosan megfenyegette Orbán Viktort

Éles kijelentéseket tett Magyarországgal és Orbán Viktorral kapcsolatban Volodimir Zelenszkij egy friss interjúban. Az ukrán elnök a Politicónak adott exkluzív beszélgetésben egyértelművé tette: nem tartja hibának korábbi, Orbán Viktor felé intézett fenyegető hangvételű megjegyzéseit.

Fotó: CNP / MediaPunch / Northfoto

A lap rákérdezett arra, hogy Zelenszkij nem érzi-e úgy, hogy túl messzire ment, amikor – a Politico megfogalmazása szerint – virágnyelven halálosan megfenyegette a magyar miniszterelnököt. Az ukrán elnök erre azt válaszolta: szerinte a korábbi „diplomatikus hallgatás” nem bizonyult hasznosnak.

Emlékeztetőül: Zelenszkij egy március eleji sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: „Reméljük, hogy az Európai Unióban egy személy nem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót, vagy az első részletet ebből a 90 milliárdból, és hogy az ukrán katonáknak lesz fegyverük. Ellenkező esetben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőknek, a srácainknak, hadd hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön.”

Zelenszkij az interjúban élesen bírálta Orbán Viktort, akit Vlagyimir Putyin szövetségesének nevezett. Az ukrán elnök szerint a magyar kormányfő „Oroszország barátja és stratégiai partnere”, aki rendszeresen blokkol minden Ukrajnával kapcsolatos kezdeményezést.