Zelenszkij egyáltalán nem bánja, hogy halálosan megfenyegette Orbán Viktort

Éles kijelentéseket tett Magyarországgal és Orbán Viktorral kapcsolatban Volodimir Zelenszkij egy friss interjúban. Az ukrán elnök a Politicónak adott exkluzív beszélgetésben egyértelművé tette: nem tartja hibának korábbi, Orbán Viktor felé intézett fenyegető hangvételű megjegyzéseit.
A lap rákérdezett arra, hogy Zelenszkij nem érzi-e úgy, hogy túl messzire ment, amikor – a Politico megfogalmazása szerint – virágnyelven halálosan megfenyegette a magyar miniszterelnököt. Az ukrán elnök erre azt válaszolta: szerinte a korábbi „diplomatikus hallgatás” nem bizonyult hasznosnak.
Emlékeztetőül: Zelenszkij egy március eleji sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: „Reméljük, hogy az Európai Unióban egy személy nem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót, vagy az első részletet ebből a 90 milliárdból, és hogy az ukrán katonáknak lesz fegyverük. Ellenkező esetben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőknek, a srácainknak, hadd hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön.”
Zelenszkij az interjúban élesen bírálta Orbán Viktort, akit Vlagyimir Putyin szövetségesének nevezett. Az ukrán elnök szerint a magyar kormányfő „Oroszország barátja és stratégiai partnere”, aki rendszeresen blokkol minden Ukrajnával kapcsolatos kezdeményezést.
„Ugyanazt csinálja, mint Putyin, mindent blokkol Ukrajnával kapcsolatban. Az egyetlen dolog, amit nem tett meg: nem támadja a területünket rakétákkal vagy drónokkal, és nem küld katonákat” – fogalmazott Zelenszkij.
Az ukrán elnök szerint Orbán Viktor vétózza az Ukrajnának szánt pénzügyi támogatásokat és fegyverszállításokat, valamint ellenzi Ukrajna európai uniós csatlakozását is. Hozzátette: a magyar kormányfő szerinte ugyanazokat a narratívákat használja, mint Oroszország.
Az interjúban Zelenszkij arról is beszélt, hogy Kijev szeretné, ha az Európai Unió „B-tervvel” készülne arra az esetre, ha Orbán Viktor blokkolná az Ukrajnának szánt uniós támogatásokat. Mint fogalmazott: Ukrajnának és Európának is szüksége van ilyen megoldásra, mivel szerinte Kijev nemcsak saját magát, hanem egész Európa békéjét védi.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.