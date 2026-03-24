Orbán Viktor: Az ukrán ügynökök már a spájzban vannak

Mint arról korábban a Bors is beszámolt, nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyből kiderült, hogy a Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal, és megadta a külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.

Vigyázat magyarok! Az ukrán ügynökök már a spájzban vannak. Ki-be járnak a Tisza pártban, ők fejlesztik az online mozgósító hálózatukat. Lehallgatják a külügyminiszterünket. Mindent bevetnek, hogy ukránbarát kormány legyen Magyarországon. Belehúznának a háborújukba, és vinnék a magyarok pénzét. Ne hagyjuk! Találkozzunk Nagykanizsán ma 18h-kor!

- írta bejegyzésében a kormányfő, aki emlékeztetett arra, hogy kedden Nagykanizsán lehet vele találkozni.