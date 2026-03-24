Nagykanizsa a következő állomás: itt nézheted élőben Orbán Viktor országjárását

Nagykanizsára érkezik Orbán Viktor országjárása, mely a múlt héten is hatalmas sikert aratott. Eddig minden állomáson hatalmas tömeg várta a miniszterelnököt, várhatóan így lesz ez kedden 18 órától, az Erzsébet téren.
Noha az eseményekről a BorsOnline is részletesen beszámol, aki élőben, online szeretné követni a történéseket az alább megteheti.
Az országjárás nem ér véget Nagykanizsán!
Aki a héten szeretne találkozni Orbán Viktorral, szerdán, 25-én Esztergomban (18 óra, Mindszenty hercegprímás terén), csütörtökön, 26-án Törökszentmiklóson (18 óra, Kossuth tér), pénteken, 27-én Veszprémben (16 óra, Óváros tér) és Győrött (18 óra, Széchenyi tér), szombaton, 28-án Pécelen (16 óra, Kossuth tér), vasárnap, 29-én pedig Békéscsabán (16 óra, Szent István tér) teheti meg.
