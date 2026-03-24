Menczer Tamás: Újítsuk meg a háborúellenes szövetséget!

Nem sokkal a választások előtt a hét elején robbant a botrány. Nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyből kiderült, hogy a Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal, és megadta a külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.

Ezzel kapcsolatban nemzeti összefogásra biztatja az embereket Menczer Tamás. Szerinte ugyanis a békért újra meg kell újítani a háborúellenes összefogást

Külföldi titkosszolgálatok, egy magát újságírónak kiadó kém és egy ellenzéki párt közösen lehallgatják a magyar külügyminisztert. Minden vörös vonalat átléptek. A tiszás ügynökbotrány bizonyítja, ukránbarát ügynökkormányt készítenek elő. Meg kell védenünk a hazánkat! Újítsuk meg a 2022-ben kötött háborúellenes szövetséget! Nemet kell mondanunk a háborúra és az ukránbarát ügynökkormányra.

- kezdte Menczer Tamás a bejegyzésében.

„Egy tiszás ukránbarát ügynökkormány mindenre igent mondana, amire a nemzeti kormány nemet mond. Magyarországot belevinnék a háborúba. Odaadnák a magyarok pénzét Ukrajnának. Behoznák Ukrajnát az Európai Unióba. Leválasztanák Magyarországot az olcsó orosz energiáról, és eltörölnék a rezsicsökkentést. Április 12-én sorsdöntő választás jön. Ez itt Magyarország, nem tiszás ügynököknek való vidék. Csak Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás” - hívta fel a figyelmet Menczer Tamás.