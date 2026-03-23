Orbán Viktor: Amikor mi beszélünk, mi egymáshoz beszélünk

Lázár János beszéde után Orbán Viktor lépett színpadra a kecskeméti országjáráson, akit ujjongó tömeg fogadott, ám - ahogy arra a miniszterelnök is rámutatott -, hátul álltak olyanok is, akik azért jöttek, hogy elrontsák az estéjüket, ehhez korábban kellett volna felkelni.

Orbán Viktor kéréssel fordult az egybegyűlt tömeghez Kecskeméten / Fotó: MW

Ezt kérte a tömegtől Orbán Viktor

Azt üzenem nekik, hogy ha kiabálnak, nem hallják, amit mondok

- hívta fel rá a figyelmet a kormányfő, aki a beszéde során elmondta, a kampány arra is jó, hogy meglássuk a különbséget az ellenfeleink és magunk között.

Csendesedjünk el egy kicsit, hogy halljuk ezt a különbséget!

- kérte ezután a miniszterelnök az egybegyűltektől, így hallani lehetett a tiszások gyűlöletkeltését.

Ha bármit mondanak, az mindig rólunk szól, acsarkodás és ócsárlás. Amikor mi beszélünk, mi egymáshoz beszélünk. Mi az országról beszélünk. Mi a hazánkról beszélünk. Mi a jövőről beszélünk. Mi a választás tétjéről beszélünk

- hangsúlyozta a különbséget Orbán Viktor.

Aki a héten szeretne találkozni Orbán Viktorral, kedden, március 24-én Nagykanizsán (18 óra, Erzsébet tér), szerdán, 25-én Esztergomban (18 óra, Mindszenty hercegprímás terén), csütörtökön, 26-án Törökszentmiklóson (18 óra, Kossuth tér), pénteken, 27-én Veszprémben (16 óra, Óváros tér) és Győrött (18 óra, Széchenyi tér), szombaton, 28-án Pécelen (16 óra, Kossuth tér), vasárnap, 29-én pedig Békéscsabán (16 óra, Szent István tér) teheti meg.



