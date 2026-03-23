"Hajrá Kecskemét, hajrá Magyarország!" - köszöntötte a tömeget Lázár János a kecskeméti országjáráson, majd a jelenlévő tiszásokat is üdvözölte, akiket Magyar Péter küldött, hogy szétverjék Orbán Viktor kecskeméti fórumát. Sietett azonban kiemelni, ezt ők nem fogják hagyni.

Lázár János: Hallgass az eszedre, szavazz a Fideszre!

A miniszter kijelentette, a gyűlésen tízszer annyian vannak a kormánypártokat támogató megjelentek, mint a Tisza Párt aktivistái.

Mindannyian jól tudjuk, hogy a Tisza apad. A Tisza Ukrajnából ered, ott van a forrása, és mindannyian tudjuk, hogy amikor a Tisza árad, hozza a szemetet Ukrajnából

– emelte ki Lázár János. Hozzátette, az áprilisi választások kérdése, hogy a változásra szavazók kockáztatják az elmúlt 16 évben elért eredményeket - írja a Magyar Nemzet.

Április 12-én választás lesz, ekkor pedig nem Orbán Viktor sorsáról, hanem mindenki a mega sorsáról fog szavazni

– jelentette ki a politikus. Leszögezte, aki Magyar Péterre szavaz, az óriási árat fog fizetni a Tisza Párt győzelme esetén.

Ha mi vagyunk, akkor velünk van 11 százalékos minimálbér emelés, 13. Havi nyugdíj és alacsony rezsi. Magyar Péterrel egyik sem lesz

– emelte ki Lázár János. Elárulta, Magyarországot, és a magyar választókat egyszerre zsarolják pénzzel a brüsszeliták, olajjal az ukránok, mindeközben pedig a tiszás újságírókat külföldről támogatják.

Hallgass az eszedre, figyelj a zsebedre és szavazz a Fideszre!

- emelte ki a miniszer.

Aki a héten szeretne találkozni Orbán Viktorral, kedden, március 24-én Nagykanizsán (18 óra, Erzsébet tér), szerdán, 25-én Esztergomban (18 óra, Mindszenty hercegprímás terén), csütörtökön, 26-án Törökszentmiklóson (18 óra, Kossuth tér), pénteken, 27-én Veszprémben (16 óra, Óváros tér) és Győrött (18 óra, Széchenyi tér), szombaton, 28-án Pécelen (16 óra, Kossuth tér), vasárnap, 29-én pedig Békéscsabán (16 óra, Szent István tér) teheti meg.



