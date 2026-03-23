Orbán Viktor: Irány Kecskemét!

Irány Kecskemét! - üzente friss Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor. A rövid videóban az országjárás következő állomására készülő miniszterelnök és Lázár János látható, a "dinamikus duó". A kormányfő viccelődve kijelentette: picit már le vannak harcolva, de "ketten kitesznek egyet". Komolyra fordítva a szót, úgy fogalmazott: "Kecskeméten csata van", ugyanis a Tisza Párt is tartott ott egy nagygyűlést, és most a Fidesz is ugyanerre készül. "Eddig mindenhol mi voltunk többen, remélem, ez a hagyomány folytatódik."

Az országjárás nem ér véget Kecskeméten! Aki a héten szeretne találkozni Orbán Viktorral, kedden, március 24-én Nagykanizsán (18 óra, Erzsébet tér), szerdán, 25-én Esztergomban (18 óra, Mindszenty hercegprímás terén), csütörtökön, 26-án Törökszentmiklóson (18 óra, Kossuth tér), pénteken, 27-én Veszprémben (16 óra, Óváros tér) és Győrött (18 óra, Széchenyi tér), szombaton, 28-án Pécelen (16 óra, Kossuth tér), vasárnap, 29-én pedig Békéscsabán (16 óra, Szent István tér) teheti meg.