Orbán Viktor: Ami védett árral 20 ezer, az tiszás árral 25 ezer

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor megosztott a közösségi oldalán egy új videót, amiben megmutatta, hogy elment tankolni egy töltőállomásra, hogy megnézze, mennyire működik az üzemanyag védett ára. A kormányfő 25864 Ft-ot fizetett volna, ha a piaci, vagyis "tiszás" árat nézzük, de a védett árnak köszönhetően 5575 Ft-ot spórolt.

Ami védett árral 20 ezer, az tiszás árral 25 ezer. Ez a tiszás energiaterv ára a kutaknál. Április 12-én mondjunk rá nemet! A Fidesz a biztos választás.

– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.