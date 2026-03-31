Orbán Viktor: Ami védett árral 20 ezer, az tiszás árral 25 ezer

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor megosztott a közösségi oldalán egy új videót, amiben megmutatta, hogy elment tankolni egy töltőállomásra, hogy megnézze, mennyire működik az üzemanyag védett ára. A kormányfő 25864 Ft-ot fizetett volna, ha a piaci, vagyis "tiszás" árat nézzük, de a védett árnak köszönhetően 5575 Ft-ot spórolt.
Ami védett árral 20 ezer, az tiszás árral 25 ezer.
Ez a tiszás energiaterv ára a kutaknál. Április 12-én mondjunk rá nemet!
A Fidesz a biztos választás.
– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.