Törökszentmiklósra érkezett Orbán Viktor országjárása, ahol ezúttal a Kossuth téren gyűltek össze a nemzeti kormány támogatói. A miniszterelnököt ezúttal is hatalmas tömeg várta. Az egybegyűlteket Takáts Tamás dallal köszöntötte, a kormányfő pedig ezúttal is nemzeti szín zászlók és fáklyák százai előtt beszélt.
A mostani választás különösen fontos, emelte ki Orbán Viktor az egybegyűlteknek, aláhúzva: biztos benne, hogy a nemzeti kormány hívei mellett olyanok is eljöttek, akik még nem tudják, hogy döntsenek, és olyanok is megjelentek páran, akik a Tisza Pártot támogatják. Nekik címezte szavait:
"Nem egy malomban őrölünk, és most egymásnak feszülünk, mert csata van, de a nap végén mindannyian magyarok vagyunk!" - húzta alá, hozzátéve: látni a két tábor közt a különbséget.
Az ellenfeleink csak támadnak, ócsárolnak, acsarkodnak!
Orbán Viktor a tiszásoknak üzent: "Egy hazát nem lehet gyűlöletre és dühre építeni, csak szeretetre és összefogásra! És mi hiszünk a szeretet és összefogás erejében!"
Aki a héten szeretne találkozni a kormányfővel, pénteken, március 27-én Veszprémben (16 óra, Óváros tér) és Győrött (18 óra, Széchenyi tér), szombaton, március 28-án Pécelen (16 óra, Kossuth tér), vasárnap, március 29-én pedig Békéscsabán (16 óra, Szent István tér) teheti meg.
