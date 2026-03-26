Törökszentmiklósra érkezett Orbán Viktor országjárása, ahol ezúttal a Kossuth téren gyűltek össze a nemzeti kormány támogatói. A miniszterelnököt ezúttal is hatalmas tömeg várta. Az egybegyűlteket Takáts Tamás dallal köszöntötte, a kormányfő pedig ezúttal is nemzeti szín zászlók és fáklyák százai előtt beszélt.

A mostani választás különösen fontos, emelte ki Orbán Viktor az egybegyűlteknek, aláhúzva: biztos benne, hogy a nemzeti kormány hívei mellett olyanok is eljöttek, akik még nem tudják, hogy döntsenek, és olyanok is megjelentek páran, akik a Tisza Pártot támogatják. Nekik címezte szavait:

"Nem egy malomban őrölünk, és most egymásnak feszülünk, mert csata van, de a nap végén mindannyian magyarok vagyunk!" - húzta alá, hozzátéve: látni a két tábor közt a különbséget.

Az ellenfeleink csak támadnak, ócsárolnak, acsarkodnak!

Orbán Viktor a tiszásoknak üzent: "Egy hazát nem lehet gyűlöletre és dühre építeni, csak szeretetre és összefogásra! És mi hiszünk a szeretet és összefogás erejében!"