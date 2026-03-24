Tiszás ügynökbotrány: Orbán Anita nem tagad

Botrány kerekedett a baloldali újságíró, Panyi Szabolcs által közzétett hangfelvétel miatt. A hangfelvételen arról beszél, hogy átadta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter telefonszámát európai titkosszolgálatoknak. Orbán Anita is megszólalt az ügy kapcsán, nem cáfolta, hogy kapcsolatban áll Panyi Szabolccsal.
Nem csupán a haza elleni támadásnak minősíthető, de komoly jogi következményekkel járó cselekmény volt, hogy a külügyminiszter szavait rögzítették, majd a beszélgetés átiratát nyilvánosságra hozták. Egy olyan beszélgetést lobogtat Panyi, ami mindennapos diplomáciai körökben.
Nemrégiben az is kiderült, hogy a Tisza Párt külügyi szakértője, Orbán Anita együtt dolgozik Panyi Szabolcs újságíróval, és - a Panyi-féle hangfelvétel szerint ha Magyar Péter pártja győzne az országgyűlési választásokon, az újságírónak hozzáférése lenne egy Orbán Anita vezette külügyminisztérium dokumentumaihoz, valamint javaslatot tehetne arra, hogy kormányváltás esetén ki dolgozhasson a külügyminisztériumban.
Orbán Anita is reagált ezekre az információkra.
2010 előtt volt róla szó, hogy a kampánystábom tagja legyen, amikor a Fidesz-jelöltjeként indultam volna. Az elmúlt két évben mindössze kétszer találkoztunk, abból az egyik egy konferencia margóján történt, és természetesen vele se, ahogy más újságírókkal se egyeztetek semmilyen esetleges személyügyi kérdésről.
– írja Facebook posztjában Orbán Anita. Tehát igyekszik menteni régi barátját és szövetségesét. Érthető, hiszen Panyi hencegése alapján tehát egy külföldi titkosszolgálatokkal összejátszó ember alakíthatná a magyar kormány külpolitikáját, ha nyerne a Tisza Párt, ami önmagában súlyos botrány.
Szijjártó Péter a lehallgatásáról szóló híreket felháborítónak nevezte. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke úgy fogalmazott, hogy az információk alapján Szijjártó Péter összejátszik az oroszokkal, elárulva a magyar és az európai érdekeket - írta a Ripost.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.