Tiszás ügynökbotrány: Orbán Anita nem tagad

Botrány kerekedett a baloldali újságíró, Panyi Szabolcs által közzétett hangfelvétel miatt. A hangfelvételen arról beszél, hogy átadta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter telefonszámát európai titkosszolgálatoknak. Orbán Anita is megszólalt az ügy kapcsán, nem cáfolta, hogy kapcsolatban áll Panyi Szabolccsal.

Orbán Anita Panyi Szabolcsról: "Volt róla szó, hogy a kampánystábom tagja legyen"

Nem csupán a haza elleni támadásnak minősíthető, de komoly jogi következményekkel járó cselekmény volt, hogy a külügyminiszter szavait rögzítették, majd a beszélgetés átiratát nyilvánosságra hozták. Egy olyan beszélgetést lobogtat Panyi, ami mindennapos diplomáciai körökben.

Nemrégiben az is kiderült, hogy a Tisza Párt külügyi szakértője, Orbán Anita együtt dolgozik Panyi Szabolcs újságíróval, és - a Panyi-féle hangfelvétel szerint ha Magyar Péter pártja győzne az országgyűlési választásokon, az újságírónak hozzáférése lenne egy Orbán Anita vezette külügyminisztérium dokumentumaihoz, valamint javaslatot tehetne arra, hogy kormányváltás esetén ki dolgozhasson a külügyminisztériumban.

Orbán Anita is reagált ezekre az információkra.

2010 előtt volt róla szó, hogy a kampánystábom tagja legyen, amikor a Fidesz-jelöltjeként indultam volna. Az elmúlt két évben mindössze kétszer találkoztunk, abból az egyik egy konferencia margóján történt, és természetesen vele se, ahogy más újságírókkal se egyeztetek semmilyen esetleges személyügyi kérdésről.

– írja Facebook posztjában Orbán Anita. Tehát igyekszik menteni régi barátját és szövetségesét. Érthető, hiszen Panyi hencegése alapján tehát egy külföldi titkosszolgálatokkal összejátszó ember alakíthatná a magyar kormány külpolitikáját, ha nyerne a Tisza Párt, ami önmagában súlyos botrány.

Szijjártó Péter a lehallgatásáról szóló híreket felháborítónak nevezte. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke úgy fogalmazott, hogy az információk alapján Szijjártó Péter összejátszik az oroszokkal, elárulva a magyar és az európai érdekeket - írta a Ripost.



