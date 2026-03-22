Nyitrai Zsolt: a nyugdíjasok helyzete becsületbeli ügy

A főtanácsadó emlékeztetett, februárban a szépkorúak dupla nyugdíjat kaptak, és megérkezett a 14. havi nyugdíj első részlete is.
A januári rendkívüli hideg idején rezsivédelemmel segített a kormány, az iráni konfliktus miatti helyzet enyhítésére bevezetett védett üzemanyagárból pedig a nyugdíjasok is részesülnek - sorolta.
Nyitrai Zsolt leszögezte:
a nyugdíjakat nem csökkenteni vagy megadóztatni kell, hanem növelni.
Amíg Orbán Viktor vezeti az országot, a nyugdíjasok számíthatnak biztonságra és megbecsülésre - fogalmazott a főtanácsadó, aki a videó végén azt mondta: ne feledjék, a biztonság egy okos döntéssel kezdődik.
A videóban Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter rámutatott: ahogyan a digitális forradalom átalakítja a magyar közigazgatást, úgy a Gondosóra is digitális áttörést hozott a gondoskodás kultúrájában és a szolgáltató állam működésében.
Elmondta, a magyar kormány elkötelezett a közigazgatás modernizációja mellett is, és ennek a folyamatnak az egyik legfontosabb része az idősek biztonsága.
Ezen a területen is léptünk egy nagyot előre, hiszen mostantól már nem csupán személyesen, hanem egy új applikáció segítségével, a DÁP-pal, kényelmesen, gyorsan, és biztonságosan beléphetünk az alkalmazásba - fogalmazott Navracsics Tibor, hozzátéve: kevesebb jelszó, több nyugalom.
A tárcavezető úgy fogalmazott: gondosóra - a biztonság egy okos döntéssel kezdődik.
