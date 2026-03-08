Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Új fejlesztések a Gondosóra alkalmazásában: még több segítség az időseknek + videó

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 08. 14:05
nyitrai zsoltidősek
Az alkalmazás már azt is jelzi, hogy az idősek vegyék be a gyógyszerüket.

Új fejlesztésekkel bővült az ingyenes Gondosóra applikáció – közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója vasárnap a Facebook-oldalán.

20250702 Debrecen "Gondosóra infó" OrszágjárásFotó: Katona ÁkosHajdú-Bihari Napló
Gondosóra Fotó: Katona Ákos / MW

A politikus kiemelte, a nyugdíjasok helyzete a kormány számára becsületbeli ügy: februárban dupla nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét is megkapták a szépkorúak. A nagy januári hideg miatt rezsistoppal védték őket.

A nyugdíjakat nem csökkenteni, nem megadóztatni, hanem növelni kell. Amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, a nyugdíjasok biztonságban érezhetik magukat

– fogalmazott.

A videóban Lantos Csaba energiaügyi miniszter elmondta, a Gondosóra program ma már több mint egymillió idős ember biztonságát szolgálja.

Most továbbfejlődünk

– jelentette ki. Kifejtette, új funkciókkal egészítették ki az ingyenes mobilalkalmazást: 

mostantól már lehetséges a helymeghatározás, a hangjelzéssel történő órakeresés, emellett a gondosóra képes jelezni, hogy az idősek vegyék be a gyógyszerüket.

A miniszter hozzátette, a Digitális állampolgárság programon (Dáp) keresztül egyszerűbb és biztonságosabb a belépés.

Egymillió ember nem tévedhet, ráadásul a 85 ezer megmentett élet és 800 ezer hétköznapi segítségnyújtás magáért beszél

– zárta szavait Lantos Csaba, azt kérve, hogy az idősek töltsék le és használják a Gondosóra mobilalkalmazást.

„Erősítsük együtt a családok biztonságát, ne feledje, a biztonság egy okos döntéssel kezdődik!” – mondta.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW)

               
       
       
       

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
