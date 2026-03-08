Új fejlesztések a Gondosóra alkalmazásában: még több segítség az időseknek + videó

Új fejlesztésekkel bővült az ingyenes Gondosóra applikáció – közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója vasárnap a Facebook-oldalán.

A politikus kiemelte, a nyugdíjasok helyzete a kormány számára becsületbeli ügy: februárban dupla nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét is megkapták a szépkorúak. A nagy januári hideg miatt rezsistoppal védték őket.

A nyugdíjakat nem csökkenteni, nem megadóztatni, hanem növelni kell. Amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, a nyugdíjasok biztonságban érezhetik magukat

A videóban Lantos Csaba energiaügyi miniszter elmondta, a Gondosóra program ma már több mint egymillió idős ember biztonságát szolgálja.

Most továbbfejlődünk

mostantól már lehetséges a helymeghatározás, a hangjelzéssel történő órakeresés, emellett a gondosóra képes jelezni, hogy az idősek vegyék be a gyógyszerüket.

A miniszter hozzátette, a Digitális állampolgárság programon (Dáp) keresztül egyszerűbb és biztonságosabb a belépés.

Egymillió ember nem tévedhet, ráadásul a 85 ezer megmentett élet és 800 ezer hétköznapi segítségnyújtás magáért beszél

– zárta szavait Lantos Csaba, azt kérve, hogy az idősek töltsék le és használják a Gondosóra mobilalkalmazást.

„Erősítsük együtt a családok biztonságát, ne feledje, a biztonság egy okos döntéssel kezdődik!” – mondta.

