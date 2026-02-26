Tápai Szabina: Aggódom apukámért, de találtam rá egy megoldást

Nincsen olyan gyerek, aki ne aggódna a szüleiért - kezdte Tápai Szabina egy, az Instagram-oldalán megosztott videóban. A kupa-győztes magyar kézilabdázó kifejtette, hogy édesapja sokat van egyedül és a gondos óra egy jó kezdeményezés, szükséges lehet a segítségnyújtásban, ha bármi baj történne. Szerinte a regisztráció, - amit videóban be is mutat - nagyon könnyű, amellyel gondosórához juthat az igénylő, ami 65 év felett ingyenesen jár.
Gyermekként megnyugtató, hogy a szüleimet biztonságban tudhatom. 0-24 órában segítséget nyújtanak és ha kell, szakszerű ellátásban részesítik apukámat.
A Gondosóra program Magyarország Kormánya által elindított, ingyenesen igénybe vehető, 65 év felett, magyar állampolgárság és belföldi bejelentett lakcím esetén alanyi jogon hozzáférhető jelzőkészülékes szolgáltatás, amelynek célja, hogy a felhasználók szükség esetén egyetlen gombnyomással jelezni tudják segítségkérésüket nem csak vészhelyzet esetén.
Az Európában egyedülálló Gondosóra programhoz egy 0–24 órás diszpécserszolgálat tartozik, ahol szakképzett hozzáértők nyújtanak segítséget a felmerülő problémák megoldásában, szükség esetén a kontaktszemélyek (kapcsolattartó családtag, szomszéd, barát, vagy opcionálisan szociális gondozó stb.) bevonásával. A segítségnyújtás nemcsak vészhelyzet esetén elérhető, hanem hétköznapi, egyszerűbb problémákban is gyors támogatást jelenthet.
