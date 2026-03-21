Nyitrai Zsolt: A DÁP segítségével a teljes autó adás-vétel folyamatát elintézhetjük

dáp
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 21. 14:58
digitális állampolgárnyitrai zsolt
A mobilos azonosítás és az elektronikus aláírás tömegesen terjed. A Digitális Állampolgár indulása óta közel 2,5 millió letöltést ért el.
A Digitális Állampolgár alkalmazás egy év alatt tömegesen váltott ki papíralapú ügyintézést. A rendszer 2024. szeptemberi indulása óta közel 2,5 millió letöltést ért el. A felhasználók több mint 28 millió alkalommal léptek be állami rendszerekbe a mobilos hitelesítéssel, ami lényegében kiváltotta a jelszavas azonosítást. 

A szolgáltatásokat már nemcsak állami szervezetek, hanem piaci szereplők is integrálják: a magáncéges belépések száma néhány hónap alatt meghaladta a 600 ezret. 

Gyarapítva a sikerek sorát, Nyitrai Zsolt most arról számolt be, hogy a DÁP segítségével a teljes autó adás-vétel folyamatát elintézhetjük a mobilunkon.

A szerződést elektronikusan lehet kitölteni és aláírni, az illeték befizetése online történik és a tulajdonosváltás bejelentése az applikációból indítható. Autó-adásvétel egyszerűen, papír nélkül, gyorsan és biztonságosan. Töltse le, aktiválja és használja a DÁP-ot Ön is

- fejtette ki Nyitrai Zsolt.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
