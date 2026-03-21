Nyitrai Zsolt: A DÁP segítségével a teljes autó adás-vétel folyamatát elintézhetjük

A Digitális Állampolgár alkalmazás egy év alatt tömegesen váltott ki papíralapú ügyintézést. A rendszer 2024. szeptemberi indulása óta közel 2,5 millió letöltést ért el. A felhasználók több mint 28 millió alkalommal léptek be állami rendszerekbe a mobilos hitelesítéssel, ami lényegében kiváltotta a jelszavas azonosítást.

A DÁP segítségével a teljes autó adás-vétel folyamatát elintézhetjük a mobilunkon - emelte ki Nyitrai zsolt

A szolgáltatásokat már nemcsak állami szervezetek, hanem piaci szereplők is integrálják: a magáncéges belépések száma néhány hónap alatt meghaladta a 600 ezret.

Gyarapítva a sikerek sorát, Nyitrai Zsolt most arról számolt be, hogy a DÁP segítségével a teljes autó adás-vétel folyamatát elintézhetjük a mobilunkon.

A szerződést elektronikusan lehet kitölteni és aláírni, az illeték befizetése online történik és a tulajdonosváltás bejelentése az applikációból indítható. Autó-adásvétel egyszerűen, papír nélkül, gyorsan és biztonságosan. Töltse le, aktiválja és használja a DÁP-ot Ön is

