Németh Balázs leleplezte a Tisza aljas tervét, amivel a választások napjára készülnek

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 30. 13:47
A kampányhajrában egyre elképesztőbb dolgok derülnek ki a Tisza Pártról. Németh Balázs most egy olyan dologra hívta fel a figyelmet, ami komoly aggályokra ad okot.

Sokkoló dologra hívta fel a figyelmet Németh Balázs: a Redditen szerveződő tiszások már odáig mentek, hogy őrszemeket toboroznak a választás napjára. A feladatuk az lenne, hogy kiszúrják a fideszes szavazókat és akár meg is akadályozzák őket abban, hogy leadják voksukat – írja a Metropol

Németh Balázs: a Tisza őrszemeket toboroz a választások napjára

A választások közeledtével egyre aggasztóbb dolgokat művel a Tisza Párt. A legújabb őrületet, ami a Redditen terjed, Németh Balázs szúrta ki.

Ezek tényleg meghülyültek! Olvasom a Redditen, ez a tiszás gyűlöletszektának egy fontos területe, hogy őrszemeket toboroznak

– írja a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje.

A poszt szerint a toborzás célja nem kevesebb, mint hogy minél nagyobb kárt okozzanak a kormánypártnak.

Ha a legtöbbet akarsz ártani a Fidesznek, jelentkezz őrszemnek

 – idézi a felhívást.
Németh Balázs elmondta: szervezés konkrét feladatokat is meghatároz az úgynevezett őrszemeknek. A leírás szerint vidéki településekre utaztatnák őket, ahol a választás napján figyelnék a szavazni indulókat.

Azt a feladatot szánják az őrszemeknek, hogy vidéki településekre elutaztatják őket és majd 12-én ki kell szúrniuk, hogy kik azok, akik szerintük fideszesek és szavazni mennek éppen

– írta.

Itt azonban még nincs vége.

És ezeket az embereket… meg kell állítaniuk, és meg kell próbálni megakadályozni, hogy bemehessenek szavazni. Ez a tiszás demokrácia.

Németh Balázs a következtetéseket is levonta: a tiszásokat felkészítik a bukásra.

Óriásit bukik a Tisza, megint nyerni fog a Fidesz. És ezek az emberek vért akarnak, polgárháborút akarnak, erőszakkal át akarják venni a hatalmat.

Ábrahám Róbert is arról beszélt legutóbbi videójában, hogy jól láthatóan épül a Budapest Majdan. 

 

Németh Balázs Észak-Pesten jelölt

Németh Balázs egyéni országgyűlési képviselőjelölt Budapesten, de nemcsak a 13. választókerület jövőjéért érez felelősséget, hanem azért is, hogy az Orbán-kormány folytathassa a munkáját. Szerinte meg kell akadályozni, hogy a brüsszeli érdekeket kiszolgáló Tisza Párt hatalomra kerüljön, mert annak súlyos következményei lennének az ország és a főváros számára is.

