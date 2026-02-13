Nemzeti petíció: brüsszeli parancsra támadja a Tisza és a DK

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 13:28
Erre hívta fel a figyelmet Németh Balázs. Mint mondta, a Tisza és a DK a brüsszeli érdekeket szolgálja, miközben támadja a nemzeti petíciót.
Németh Balázs, a Fidesz frakciószóvivője videón mutatta meg, ahogy a DK-s Barkóczi Balázs látványosan a kukába dobta a nemzeti petíciót. Németh Balázs szerint ez világos politikai üzenet: a Tisza Párt és a DK nem akarnak nemet mondani Brüsszelnek, és támogatják az európai háborús terveket - hívta fel rá a figyelmet az Origo.

Német Balázs rámutatott: ezért támadja a nemzeti petíciót a Tisza és a DK / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Nemzeti petíció: ezért támadja a Tisza és a DK

Mennének Weber után, meg Ursula után a háborúba, elküldenék a magyarok pénzét Ukrajnába, és az se zavarja őket, hogyha 1000 forint fölött lesz a benzin, mert elvágja Brüsszel az orosz energiaforrásokat

a politikus. Hozzátette, a nemzeti petíció célja, hogy Magyarország nemet mondjon a háborús politikára és az Ukrajnába irányuló további pénzügyi támogatásokra. A bejegyzés zárásában hangsúlyozta

Mi viszont nemet akarunk, és Orbán Viktor nemet is tud nekik mondani.


 

