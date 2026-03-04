Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor: A kulcsszó: kimaradás

miniszterelnök
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 19:20
fideszorbán viktorháború
Friss videót osztott meg Orbán Viktor.
Új videóval jelentkezett a közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök a mai, Rónai Egonnak adott interjújából osztott meg részletet.

ORBÁN Viktor; RÓNAI Egon
Új videóval jelentkezett Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán /   MTI

A kulcsszó: kimaradás. És a háborúból kimaradni csak mi tudunk

- jelentette ki a kormányfő.

Ezért a Fidesz a biztos választás!

- húzta alá. 

Mutatjuk Orbán Viktor videóját!

 

