Orbán Viktor: A kulcsszó: kimaradás

Új videóval jelentkezett a közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök a mai, Rónai Egonnak adott interjújából osztott meg részletet.
A kulcsszó: kimaradás. És a háborúból kimaradni csak mi tudunk
- jelentette ki a kormányfő.
Ezért a Fidesz a biztos választás!
- húzta alá.
