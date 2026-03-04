Hírt adott magáról az iráni háború elől elmenekülő Exatlon sztár

Március 1-én megdöbbentő felvételek lepték el az internetet: sűrű fekete füst gomolyog a dubaji repülőtér felett. Az Egyesült Arab Emírségeket rakéta- és dróntámadás érte, kirobbant az iráni háború. Orbán Olivér wakeboard világbajnok, aki éppen a metropoliszban tartózkodott, azonnal a tettek mezejére lépett, többedmagával elindult Oman felé.

Orbán Olivér nem akart tovább várni, az iráni háborút maga mögött hagyva elindult Magyarországra (Fotó: Facebook/Orbán Olivér)

Menekülnek a túristák az iráni háború elől

Az első támadásban a térség egyik legfontosabb légiközlekedési csomópontja, a Dubaji International Airport egyik terminálja is megsérült, minden járatot töröltek. Így, aki az iráni háború elől el akart menekülni, más lehetőséget kellett keresnie. Orbán Olivér – akit az Exatlonban azonnal szívükbe zártak a nézők – többedmagával először a sivatagban keresett menedéket, ahol sátrakban húzta meg magát idegenekkel együtt aludva. Másnap pedig már indultak is tovább, első állomásuk Oman volt.

„Itt vagyunk az ománi reptéren, sikerült Szudánba vennünk repülőjegyet, azt mondták itt, hogy ez a legjobb opció” – kezdte Orbán Olivér a TikTok-oldalán, aki szerepelt az Exatlon korábbi évadában.

De közben Szudánban polgárháború van, szóval az sem lesz egyszerű, izgulunk is rendesen. Ha minden jól megy, akkor holnap oda repülünk, onnan pedig hét óra várakozás után tovább Kairóba, majd pedig Budapestre. Most ez a tervünk! Azt hallom, hogy Dubajból egyre többen menekülnek Ománba, mivel egyre nagyobb a baj. Ott élő barátaim is jönnek ide Mascatba, a határon egyre nagyobb a sor. Még mindig jónak tartom, hogy mi ilyen hamar átjöttünk ide!

– mesélte megpróbáltatásairól a magyar wakeboardos, aki bízik benne, hogy ha több átszállással is, de lassacskán épségben hazajut. Jó hír az érte aggódóknak, hogy Instagram posztja szerint épségben megérkezett Szudánba, ahonnan reményei szerint hamarosan tovább tud repülni Egyiptomba.

Az iráni háború miatt elhagyta Dubajt Orbán Olivér (Fotó: Instagram)






