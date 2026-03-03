Fontos újítást jelentettek be a Nemzeti Petícióval kapcsolatban

A Ripost írja, hogy egyre több panasz érkezett, hogy nem kapták meg postai úton a nemzeti petíciós kérdőíveket, ezért a kormány úgy döntött, hogy digitálisan is elérhetővé teszik a kérdéseket. Nacsa Lőrinc, a nemzetpolitikáért felelős államtitkár elmondta: szükség van egy közös kiállásra az országot fenyegető tervek ellen. Hozzátette: a magyarok nem finanszírozzák a háborút és Ukrajna működését sem.
Óriási az érdeklődés, már meghaladta a félmilliót a visszaküldött petíciók száma
- jelentette ki az államtitkár. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára pedig úgy fogalmazott, hogy mostantól egyetlen gyors kattintással is megüzenhetjük Brüsszelnek: Nem fizetünk a háborúra, mert mi, magyarok azt szeretnénk, hogy Európa békében éljen és ne háborúzzon.
Hozzátette, a magyar emberek Ukrajnának sem fognak fizetni, mert a pénzüket nem az ukrán államra, hanem saját hazájukra akarják költeni. A magyar családokra, a magyar gazdaság megerősítésére, valamint a falvak és városok fejlődésére.
Az államtitkár kiemelte, a magyarok nem fognak többet fizetni a benzinért és a rezsiért sem, mert nem fogadják el, hogy a brüsszeliek és az ukrán vezetés háborús tervei miatt elvágják Magyarországot az orosz energiától, és ennek árát a magyar emberekkel fizettessék meg.
Szerinte mindenki láthatja, hogy Magyarország óriási nyomás alatt áll, hogy beálljon a háborúpárti és ukránpárti sorba. Azt mondta:
Brüsszel és Ukrajna pontosan tudja, hogy a nemzeti kormány ezt nem fogja megtenni, ezért akarnak bábkormányt hatalomra segíteni. Ezért zsarolnak nyíltan, ezért zárták el a kőolajvezetéket, ezért okoznak szándékosan kárt Magyarországnak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.