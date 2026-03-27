Győri országjárás: Ha továbbra is békés fejlődést szeretnénk, akkor Orbán Viktor miniszterelnököt kell ismét megválasztanunk

Duplázott március 27-én Orbán Viktor: Veszprém után Győrbe is ellátogatott az országjárás keretein belül. Ekkor Széchenyi téren tart beszédet. A miniszterelnök országjárásának keretein belül több nagyvárosba is ellátogat, hogy közvetlenül ismertesse a helyiekkel a kormány intézkedéseit és meghallgassa az ott élő emberek véleményét - írja a Magyar Nemzet.

Győrben is rengetegen gyűltek össze / Fotó: MW

Győrt, a győriek és a térségben élők munkájának köszönhetően sikerült az egyik legirigyeltebb, legfontosabb várossá tennünk

– mondta el Orbán Viktor országjárásának győri állomásán Fekete Dávid, a vármegye 02. számú választókerületének kormánypárti jelöltje. Hozzátette, Magyar Péter emberei az évtizedes békés fejlődés útjáról letérítsék.

Ha továbbra is békés fejlődést szeretnénk, akkor Orbán Viktor miniszterelnököt kell ismét megválasztanunk, hiszen ő a garancia a fejlődés folytatására

– jelentette ki a jelölt. Kiemelte, amennyiben a választók megtisztelik a bizalmával, a győriek érdekeit fogja képviselni a következő parlamentben.

Színpadra lépett Fekete Dávid, a vármegye 02. számú választókerületének kormánypárti jelöltje / Fotó: MW

Győr 01. számú választókerületének képviselőjelöltje, Szeles Szabolcs is köszöntötte a közönséget. Ikonikus helyszínnek nevezte a Széchenyi teret, és elmondta, először áll ilyen nagy színpadon.

Csak feltűrt ingujjal érdemes közlekedni

– jegyezte meg és fontosnak tartotta kiemelni, a zöld-fehér szín összeköti a győrieket.

Mindenre képesek vagyunk, ha kell, elterelünk egy folyót, és utánavisszük a hidat – mondta el a képviselő, emlékeztetve, hogy a mai Rába gyár dolgozói szállították el a hidat.

Nemrég jelentette be Orbán Viktor, hogy a Rába híd újra szép lesz. Kinek mit intézett a kormánya, ugye

– tette hozzá. Szeles Szabolcs elmondta azt is, csak a békében és a melóban hisz. Mi megragadjuk a gyeplőt – jelentette ki.

Az ember szíve a Jóisten, de mellette ott a családja, a hazája, a városa, hisz csak így lehet élni. Van baj a világban elég: Európát hatalmas válság gyötri. Genderválság, energiaválság stb. Európa elveszítette vezető szerepét. Több mint négy éve egy háború zajlik a szomszédunkban. Csak a magyar kormány szól a béke hangján

– emelte ki. Európa és Brüsszel oldaláról csak rossz válaszok születnek. Hazánkban is vannak olyanok, akik a magyar érdek elé helyezik a külföldi érdeket, emlékeztetett.