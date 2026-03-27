Győri országjárás: Ha továbbra is békés fejlődést szeretnénk, akkor Orbán Viktor miniszterelnököt kell ismét megválasztanunk

Duplázott március 27-én Orbán Viktor: Veszprém után Győrbe is ellátogatott az országjárás keretein belül. Ekkor Széchenyi téren tart beszédet. A miniszterelnök országjárásának keretein belül több nagyvárosba is ellátogat, hogy közvetlenül ismertesse a helyiekkel a kormány intézkedéseit és meghallgassa az ott élő emberek véleményét - írja a Magyar Nemzet.
Győrt, a győriek és a térségben élők munkájának köszönhetően sikerült az egyik legirigyeltebb, legfontosabb várossá tennünk
– mondta el Orbán Viktor országjárásának győri állomásán Fekete Dávid, a vármegye 02. számú választókerületének kormánypárti jelöltje. Hozzátette, Magyar Péter emberei az évtizedes békés fejlődés útjáról letérítsék.
Ha továbbra is békés fejlődést szeretnénk, akkor Orbán Viktor miniszterelnököt kell ismét megválasztanunk, hiszen ő a garancia a fejlődés folytatására
– jelentette ki a jelölt. Kiemelte, amennyiben a választók megtisztelik a bizalmával, a győriek érdekeit fogja képviselni a következő parlamentben.
Győr 01. számú választókerületének képviselőjelöltje, Szeles Szabolcs is köszöntötte a közönséget. Ikonikus helyszínnek nevezte a Széchenyi teret, és elmondta, először áll ilyen nagy színpadon.
Csak feltűrt ingujjal érdemes közlekedni
– jegyezte meg és fontosnak tartotta kiemelni, a zöld-fehér szín összeköti a győrieket.
Mindenre képesek vagyunk, ha kell, elterelünk egy folyót, és utánavisszük a hidat – mondta el a képviselő, emlékeztetve, hogy a mai Rába gyár dolgozói szállították el a hidat.
Nemrég jelentette be Orbán Viktor, hogy a Rába híd újra szép lesz. Kinek mit intézett a kormánya, ugye
– tette hozzá. Szeles Szabolcs elmondta azt is, csak a békében és a melóban hisz. Mi megragadjuk a gyeplőt – jelentette ki.
Az ember szíve a Jóisten, de mellette ott a családja, a hazája, a városa, hisz csak így lehet élni. Van baj a világban elég: Európát hatalmas válság gyötri. Genderválság, energiaválság stb. Európa elveszítette vezető szerepét. Több mint négy éve egy háború zajlik a szomszédunkban. Csak a magyar kormány szól a béke hangján
– emelte ki. Európa és Brüsszel oldaláról csak rossz válaszok születnek. Hazánkban is vannak olyanok, akik a magyar érdek elé helyezik a külföldi érdeket, emlékeztetett.
Szeles arról is beszélt: ha bárhol a világban elhangzik Puskás neve, az a válasz, hogy Magyarország.
Ha azt mondják ma a világban hogy Magyarország, a válasz az rá, hogy Orbán Viktor! Ahhoz kérjük a segítséget, hogy tudjuk folytatni ezt a munkát, amit a magyarok érdekében teszünk
– mondta Szeles.
Mint ismert, Orbán Viktor országjárása a múlt héten Kaposváron kezdődött, majd a miniszterelnök kedden Egerben, szerdán Dunaújvárosban tartott választási fórumot. Szentendre után a kampánykörút szombati állomása Miskolc volt, vasárnap délután pedig Hódmezővásárhely következett. Orbán Viktor ezen a héten már ellátogatott Kecskemétre, Nagykanizsára és Esztergomba és Törökszentmiklósra is. A kormányfő a hétvégén március 28-án Pécelre, március 29-én pedig Békéscsabára látogat el.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.