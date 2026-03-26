Ezt követelte a tömeg Orbán Viktor törökszentmiklósi országjárásán

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 26. 21:20
Csütörtök este Törökszentmiklóson járt a miniszterelnök. Országjárása újabb helyszínén hangsúlyozta: ez nem a kísérletezés kora. Mivel történelmi kihívások előtt állunk, ezért történelmi győzelmet is kell aratnunk.
Csütörtök este újabb állomáshoz érkezett Orbán Viktor miniszterelnök országjárása. A törökszentmiklósi Kossuth Lajos tér zsúfolásig megtelt zászlókat lengető emberekkel, akik minden eddiginél hangosabban skandálták a miniszterelnök nevét. Orbán Viktor azért érkezett Törökszentmiklósra, hogy megújítsa a háborúellenes szövetséget a környéken élőkkel és hogy közösen üzenjék meg Kijevnek és Brüsszelnek: Magyarország jövőjéről egyedül a magyar emberek dönthetnek.

Orbán Viktor országjárásának törökszentmiklósi állomásán hangsúlyozta: három millió szavazatra van szükségük
Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda

"Már ideje volt"

Fergeteges volt a hangulat Orbán Viktor törökszentmiklósi országjárásán, ahol rengeteg ember várta már, hogy színpadra lépjen a miniszterelnök. Orbán Viktor beszédét azzal kezdte, hogy már ideje volt ellátogatni a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei településre, régen jöttek ugyanis ott össze a patrióta, nemzeti értékeket valló emberek. A környékbeli kormánypárti emberek szemmel láthatóan (és hallhatóan) örültek is a régóta várt találkozásnak, többször is "Viktor, Viktor!", "Nem hagyjuk!" vagy épp "Hajrá Fidesz!" felkiáltással biztatták a miniszterelnököt.

Kétharmadot követelt a tömeg

Orbán Viktor Törökszentmiklóson azt kérte az emberektől, hogy újítsák meg a 2022-es szövetségüket és hozzanak létre nemzeti egységet a háborúval szemben — írja a Ripost

Ha Önök vállalják, én meg tudom csinálni

— hangzott el a miniszterelnök ígérete, mire a tömeg hangos skandálásba kezdett:

"Kétharmad, kétharmad" - kiabálták.

A felszólításra a miniszterelnök is reagált:

Igen, itt többen sürgetik a kétharmadot, ami egy jó ötlet, de annyit szeretnék mondani önöknek, hogy történelmi kihívások előtt állunk - gondoljanak a közel-keleti háborúra, meg az onnan fenyegető energiaválságra - ezért nekünk történelmi győzelmet kell aratnunk. A kétharmad is jól néz ki, de egy kicsivel talán több nem ártana

— válaszolta a miniszterelnök, majd így folytatta:

Három millió szavazatot szeretnénk összegyűjteni. Ha van három millió ember együtt, akkor a pokol kapui sem vehetnek erőt Magyarországon

— szögezte le.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
