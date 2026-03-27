Ezért hagyta el sietősen Orbán Viktor a veszprémi országjárás helyszínét

orbán viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 27. 18:04
veszprémBékemenetországjárás
Már két hete tart a miniszterelnök országjárása, péntek délután Veszprémbe látogatott a kormányfő. Mint mondta, nagyon élvezi a veszprémiek társaságát, akik kitörő örömmel fogadták a miniszterelnököt, de sajnos nem tudott sokáig maradni köreikben. Azt is elárulta, miért.
A rossz idő ellenére is zsúfolásig tele volt az Óváros tér Veszprémben, ahol Orbán Viktor miniszterelnök folytatta eheti országjárását. A miniszterelnök elmondta, azért érkezett a városba, hogy megújítsák a háborúellenes szövetségüket, és hogy felkérje a helyieket: támogassák Óvádi Péter országgyűlési képviselőjelöltet a közelgő országgyűlési választásokon. "Péterre nem csak önöknek, hanem nekem is szükségem van a Parlamentben, tegyék meg, hogy elküldik hozzám" — fogalmazott humorosan a kormányfő.

Orbán Viktor Országjárás Veszprém 2026.03.27.
Elképesztő fogadtatásban volt része Orbán Viktor miniszterelnöknek Veszprémben
Nem csökken az érdeklődés Orbán Viktor országjárásával szemben, sőt, zsúfolásig telik meg minden helyszín. Veszprémben még a rossz idő sem tántorította el az embereket attól, hogy meghallgassák a beszédét. Esőköpenybe burkolózva, de zászlókat lengetve, jó kedvvel hallgatták végig a miniszterelnök sorait, aki arról beszélt, hogy ez most nem a kísérletezés kora, ugyanis olyan sorsfordító döntést kell meghoznunk áprilisban, ami még az unokáink életét is be fogja folyásolni. Ezekben a vészterhes időkben pedig nem lehet kormányra ültetni egy olyan pártot, ami nem a magyar emberek, hanem külföldi nagytőkések, Brüsszel és Kijev akaratát képviselik.

Ne legyenek kétségeink, áprilisban nem Magyar Péter indul majd a magyarországi választásokon, hanem Zelenszkij. Zelenszkij már lassan minden választáson elindul, csak a sajátján nem

— fűzte hozzá a miniszterelnök.

A veszprémiek még marasztalták, de a miniszterelnöknek távoznia kellett

A környékbeliek valósággal szétszedték a miniszterelnököt, mindenki szeretett volna fotózkodni és kezet fogni vele, de Orbán Viktor sajnos nem maradhatott sokáig. A miniszterelnök persze nem a rossz idő miatt távozott sietősen Európa egykori kulturális fővárosából, hanem azért, mert 18 órától már Győrben kellett lennie, ott folytatódott ugyanis az országjárása - írja a Ripost.

Nagyon szívesen maradnék még itt önökkel, élvezem a társaságukat, de Győrben is vár a meló

— zárta a beszédét a miniszterelnök.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu