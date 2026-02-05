Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Ágota, Ingrid névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A Tisza célja, hogy kiszolgálja az Európai Néppárt elképzeléseit, miszerint Ukrajna minél előbb csatlakozzon az EU-hoz

Magyar Péter
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 05. 12:06
Európai NéppártTisza Párt
A Tisza Párt egyértelműen támogatná Ukrajna EU-csatlakozását, amit a párt szimpatizánsainak többsége is helyesel. Ukrajna európai integrációja már régóta napirenden van a Tisza Párt és az Európai Néppárt együttműködésében, a tiszás EP-képviselők pedig rendszeresen kiállnak a kérdés mellett.
Bors
A szerző cikkei

A Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának volt vezetője, Csercsa Balázs a Másik Oldal Kárász Róberttel című online műsor szerdai különkiadásában arról is beszélt, hogy a Tisza párt egyértelműen támogatná Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozását, mivel a párt szimpatizánsai többsége, azaz az 58 százalékuk a Nemzet Hangja szavazáson egyetértett ezzel. 

magyar péter tisza párt manfred weber
Magyar Péter és Manfred Weber 

Csercsa Balász szerint nyilvánvaló, hogy a párt is ennek megfelelően hozna döntéseket. Sőt, A Tisza Párt külpolitika szakértője, Orbán Anita a nemzetközi politikáról szóló könyvében fogalmazta meg – részletesen –, hogy Ukrajnának nemcsak az Európai Unióhoz, hanem a NATO-hoz való csatlakozását is támogatni kellene. 

Feltehető ezek alapján az is, hogy Magyar Péterék feladatot látnak el az Európai Néppártnak. Ugyanis a Tisza az Európai Parlamentben rendre úgy szavaz, amely megfelel a Néppártnak. A tiszás EP-képviselők 2025 áprilisában kiálltak a háborús politika, az ukrán EU-tagság, a migrációs paktum, illetve a liberális aktivistacsoportok megnövelt finanszírozása mellett. 

Bár Magyar Péter nagyon kínosan kerüli, hogy állást kelljen foglalnia a kérdésben, a Tisza Párt tavalyi március 15-ei rendezvényén mégis több árulkodó jel is akadt, amely azt bizonyítja, hogy a tiszások tárt karokkal fogadnák Ukrajnát az EU-ban. Ezzel azonban komoly veszélybe sodornák Magyarországot.

Régóta óta dolgoznak Ukrajna EU-s csatlakozásán

Az Európai Néppárt és a Tisza Párt már hosszú ideje intenzíven készül Ukrajna potenciális 2030-as EU-tagságára. Ezt a tényt Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője tárta fel egy nemrégiben adott nyilatkozatában. A képviselő részletesen beszámolt arról, hogy pártja szoros együttműködésben dolgozik a néppárttal és más szövetségesekkel Ukrajna európai integrációjának ügyében.

Gerzsenyi elmondása szerint már 2024 decemberében elindult egy informális egyeztetési folyamat a néppárton belül. Ennek részeként kéthetente találkoznak a költségvetési ügyekben érintett képviselők, hogy megvitassák a következő hétéves pénzügyi időszakra vonatkozó javaslatokat. Ezek az informális megbeszélések lehetőséget biztosítanak a néppárt álláspontjának kialakítására kulcsfontosságú kérdésekben - írja a Ripost

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu