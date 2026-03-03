Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Rendkívüli: bombariadó miatt lezárták Róma belvárosát – fotó

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 17:26
A helyszínen a terrorizmusellenes egységek emberei és tűzszerészek léptek munkába. Egy magára hagyott bőrönd miatt tört ki a pánik Rómában.
Rómában a Chigi-kormánypalotánál bombariadó lépett életbe egy magára hagyott bőrönd miatt kedd délután, de a gyanús tárgy végül ártalmatlannak bizonyult.

Rómában bombariadó volt a kormánypalotánál
Rómában bombariadó volt a kormánypalotánál 
Fotó: Pexels (illusztráció)

Bombariadó volt Rómában 

A Chigi-palota környékét lezárták, a járműforgalmat leállították, és a turistákkal teli utcákat azonnal kiürítették.

A helyszínen a terrorizmusellenes egységek emberei és tűzszerészek léptek munkába. A hatóságoktól származó első információk szerint a bőröndben ruhák voltak.

A riasztás fél órán át tartott az olasz főváros központjában. A helyszíntől nem messze tüntetésre készülődtek az iráni rezsim ellen.

 

