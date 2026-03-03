Rendkívüli: bombariadó miatt lezárták Róma belvárosát – fotó

Rómában a Chigi-kormánypalotánál bombariadó lépett életbe egy magára hagyott bőrönd miatt kedd délután, de a gyanús tárgy végül ártalmatlannak bizonyult.

Fotó: Pexels (illusztráció)

A Chigi-palota környékét lezárták, a járműforgalmat leállították, és a turistákkal teli utcákat azonnal kiürítették.

A helyszínen a terrorizmusellenes egységek emberei és tűzszerészek léptek munkába. A hatóságoktól származó első információk szerint a bőröndben ruhák voltak.

A riasztás fél órán át tartott az olasz főváros központjában. A helyszíntől nem messze tüntetésre készülődtek az iráni rezsim ellen.