Orbán Viktor: Többen vagyunk, erősek vagyunk, győzni fogunk!

Mint arról a Bors is beszámolt, folytatódik a héten is Orbán Viktor országjárása. A kormányfő a választási előtti nagy hajrában sem tétlenkedik, mindezt amellett, hogy az országot is vezeti egy háborús időszakban.

Március 24-én Nagykanizsán járt a kormányfő, az országjárás legújabb állomásán. Beszédében több fontos és aktuális témát is érintett. Orbán Viktor az Erzsébet téren gigantikus tömeg fogadta, mindenki kíváncsi volt a környéken arra, amit mondani készül.

Az este Orbán Viktor zárásként köszönetet mondott a békepárti embereknek, néhány látványos fotóval tett helyzetjelentést. Ugyanis miközben egész Nagykanizsa környéke felbuzdult a beszédére. A Tisza párt vezérére Hódmezővásárhelyen alig voltak kíváncsiak.

Ma esti helyzetjelentés. Többen vagyunk, erősek vagyunk, győzni fogunk!

- írta a kormányfő.