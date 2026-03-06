Több mint 124 millió forinttal segítettek a Vál-Völgyben élő családokon – az ünnepélyes díjátadóra Felcsúton került sor

A Vál-Völgyi Fiatalokért Alapítvány a térség több településén – Alcsútdobozon, Felcsúton, Tabajdon, Válon, Kajászón és Vértesacsán – élő és ingatlanjaik korszerűsítését, felújítását tervező helyi fiatal családokat támogatott 124.500.000 millió forint összértékben. Az otthonfelújítási pályázat ünnepélyes keretek között tartott záróeseményén beszédet mondott Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa és a Vál-Völgyi Fiatalokért Alapítvány alapítója is.

Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa, a Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány alapítója, beszédet mond az idei Otthonfelújítási pályázat ünnepélyes záróeseményén / Fotó: MEDIAWORKS

A Vál-Völgyi Fiatalokért Alapítvány támogatja a helyi családokat

Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa és a Vál-Völgyi Fiatalokért Alapítvány alapítója az ünnepélyes díjátadón kihangsúlyozta:

Az otthonfelújítási támogatásunk célja nem csupán az anyagi segítségnyújtás, hanem az is, hogy esélyt adjunk arra, hogy az itt élő fiatalok gyökeret tudjanak ereszteni. Éppen ezért ez a támogatás egyben befektetés is, befektetés a családok ambícióiba és befektetés abba, hogy a környező települések élhetőek, megtartó erejűek maradjanak. Bízom benne, hogy a megvalósult otthonfelújítások érezhető változást hoznak a családok életébe is.

Az eseményen köszöntőt mondott még Tessely Zoltán, a térség országgyűlési képviselője, valamint Mácsodi Ferenc, az Alapítvány kuratóriumi tagja, továbbá részt vett dr. Sisa András kuratóriumi tag, valamint a környező települések polgármesterei is. A beszédek után következett az est szívet melengető pillanata, amikor a támogatottak – akik közül többen pici babával érkeztek – átvették a támogatói okleveleket. Az eseményt állófogadás zárta.

Mészáros Lőrinc mellett az egyik szerencsés nyertes család. A Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány idei Otthonfelújítási pályázatának ünnepélyes záróeseménye / Fotó: MEDIAWORKS / bors

Az Alapítvány idén 47 családnak 2,5 millió forint értékű, 7 családnak pedig 1 millió forint összegű otthonkorszerűsítési támogatást ítélt meg, a beérkezett 76 pályázatból 54 kérelmet fogadtak el. Az elbíráláskor előnyt élveztek a gyermekes párok, azok, akik korábban még nem vették igénybe az Alapítvány lakáscélú támogatásait, valamint azok a családok, akik már legalább 3 éve a Vál-Völgyben élnek. Pályázatot azok nyújthattak be, ahol a párok egyik tagja sem töltötte be a 45. életévét, valamint 100%-os tulajdonosai a felújítandó ingatlannak.