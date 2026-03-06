Több mint 124 millió forinttal segítettek a Vál-Völgyben élő családokon – az ünnepélyes díjátadóra Felcsúton került sor

A Vál-Völgyi Fiatalokért Alapítvány a térség több településén – Alcsútdobozon, Felcsúton, Tabajdon, Válon, Kajászón és Vértesacsán – élő és ingatlanjaik korszerűsítését, felújítását tervező helyi fiatal családokat támogatott 124.500.000 millió forint összértékben. Az otthonfelújítási pályázat ünnepélyes keretek között tartott záróeseményén beszédet mondott Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa és a Vál-Völgyi Fiatalokért Alapítvány alapítója is.
Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa és a Vál-Völgyi Fiatalokért Alapítvány alapítója az ünnepélyes díjátadón kihangsúlyozta:
Az otthonfelújítási támogatásunk célja nem csupán az anyagi segítségnyújtás, hanem az is, hogy esélyt adjunk arra, hogy az itt élő fiatalok gyökeret tudjanak ereszteni. Éppen ezért ez a támogatás egyben befektetés is, befektetés a családok ambícióiba és befektetés abba, hogy a környező települések élhetőek, megtartó erejűek maradjanak. Bízom benne, hogy a megvalósult otthonfelújítások érezhető változást hoznak a családok életébe is.
Az eseményen köszöntőt mondott még Tessely Zoltán, a térség országgyűlési képviselője, valamint Mácsodi Ferenc, az Alapítvány kuratóriumi tagja, továbbá részt vett dr. Sisa András kuratóriumi tag, valamint a környező települések polgármesterei is. A beszédek után következett az est szívet melengető pillanata, amikor a támogatottak – akik közül többen pici babával érkeztek – átvették a támogatói okleveleket. Az eseményt állófogadás zárta.
Az Alapítvány idén 47 családnak 2,5 millió forint értékű, 7 családnak pedig 1 millió forint összegű otthonkorszerűsítési támogatást ítélt meg, a beérkezett 76 pályázatból 54 kérelmet fogadtak el. Az elbíráláskor előnyt élveztek a gyermekes párok, azok, akik korábban még nem vették igénybe az Alapítvány lakáscélú támogatásait, valamint azok a családok, akik már legalább 3 éve a Vál-Völgyben élnek. Pályázatot azok nyújthattak be, ahol a párok egyik tagja sem töltötte be a 45. életévét, valamint 100%-os tulajdonosai a felújítandó ingatlannak.
A Vál-Völgyi Fiatalokért Alapítvány valódi célja a hétköznapi életet ténylegesen segítő, lokálpatrióta, a családot a középpontba állító életmodell megszilárdítása.
Ennek érdekében az elmúlt évek során összesen 824 millió forinttal járult hozzá közel 400 térségben élő család otthonának felújításához és bővítéséhez, valamint az otthonteremtési támogatással új és használt lakás vásárlásához, építéséhez.
Az otthonteremtési támogatásokon túl az Alapítvány segíti az Alcsútdobozon, Felcsúton, Tabajdon, Válon, Kajászón és Vértesacsán élő, kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő általános és középiskolai diákokat is, akik az elmúlt 9 évben több mint 620 millió forint összértékben kaptak ösztöndíjat.
