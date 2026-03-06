Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Több mint 124 millió forinttal segítettek a Vál-Völgyben élő családokon – az ünnepélyes díjátadóra Felcsúton került sor

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 06. 13:50
Otthonfelújítási pályázat keretében 54 Vál-Völgyben élő család részesült anyagi támogatásban. Az ennek kapcsán csütörtökön, a felcsúti Puskás Akadémia Sport- és Konferenciaközpontban tartott ünnepélyes záróeseményen a helyi közösségek és családok támogatásának fontosságát hangsúlyozták a szervezők.

A Vál-Völgyi Fiatalokért Alapítvány a térség több településén – Alcsútdobozon, Felcsúton, Tabajdon, Válon, Kajászón és Vértesacsán – élő és ingatlanjaik korszerűsítését, felújítását tervező helyi fiatal családokat támogatott 124.500.000 millió forint összértékben. Az otthonfelújítási pályázat ünnepélyes keretek között tartott záróeseményén beszédet mondott Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa és a Vál-Völgyi Fiatalokért Alapítvány alapítója is.

Vál-Völgy
Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa, a Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány alapítója, beszédet mond az idei Otthonfelújítási pályázat ünnepélyes záróeseményén / Fotó: MEDIAWORKS

A Vál-Völgyi Fiatalokért Alapítvány támogatja a helyi családokat

Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa és a Vál-Völgyi Fiatalokért Alapítvány alapítója az ünnepélyes díjátadón kihangsúlyozta:

Az otthonfelújítási támogatásunk célja nem csupán az anyagi segítségnyújtás, hanem az is, hogy esélyt adjunk arra, hogy az itt élő fiatalok gyökeret tudjanak ereszteni. Éppen ezért ez a támogatás egyben befektetés is, befektetés a családok ambícióiba és befektetés abba, hogy a környező települések élhetőek, megtartó erejűek maradjanak. Bízom benne, hogy a megvalósult otthonfelújítások érezhető változást hoznak a családok életébe is.

Az eseményen köszöntőt mondott még Tessely Zoltán, a térség országgyűlési képviselője, valamint Mácsodi Ferenc, az Alapítvány kuratóriumi tagja, továbbá részt vett dr. Sisa András kuratóriumi tag, valamint a környező települések polgármesterei is. A beszédek után következett az est szívet melengető pillanata, amikor a támogatottak – akik közül többen pici babával érkeztek – átvették a támogatói okleveleket. Az eseményt állófogadás zárta.

A Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány idei Otthonfelújítási pályázatának ünnepélyes záróeseménye.
Mészáros Lőrinc mellett az egyik szerencsés nyertes család. A Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány idei Otthonfelújítási pályázatának ünnepélyes záróeseménye / Fotó: MEDIAWORKS / bors

Az Alapítvány idén 47 családnak 2,5 millió forint értékű, 7 családnak pedig 1 millió forint összegű otthonkorszerűsítési támogatást ítélt meg, a beérkezett 76 pályázatból 54 kérelmet fogadtak el. Az elbíráláskor előnyt élveztek a gyermekes párok, azok, akik korábban még nem vették igénybe az Alapítvány lakáscélú támogatásait, valamint azok a családok, akik már legalább 3 éve a Vál-Völgyben élnek. Pályázatot azok nyújthattak be, ahol a párok egyik tagja sem töltötte be a 45. életévét, valamint 100%-os tulajdonosai a felújítandó ingatlannak.

Az oklevél, ami szimbolikusan fejezi ki a 2,5 millió forintos támogatást, jó kezekbe került / Forrás: Vál-Völgyi Fiatalokért Alapítvány

A Vál-Völgyi Fiatalokért Alapítvány valódi célja a hétköznapi életet ténylegesen segítő, lokálpatrióta, a családot a középpontba állító életmodell megszilárdítása. 

Ennek érdekében az elmúlt évek során összesen 824 millió forinttal járult hozzá közel 400 térségben élő család otthonának felújításához és bővítéséhez, valamint az otthonteremtési támogatással új és használt lakás vásárlásához, építéséhez.

Az otthonteremtési támogatásokon túl az Alapítvány segíti az Alcsútdobozon, Felcsúton, Tabajdon, Válon, Kajászón és Vértesacsán élő, kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő általános és középiskolai diákokat is, akik az elmúlt 9 évben több mint 620 millió forint összértékben kaptak ösztöndíjat.

Mészáros Lőrinc, Tessely Zoltán, a térség országgyűlési képviselője, az Alapítvány tagjai és az 54 támogatott család a színpadon / Forrás:  Vál-Völgyi Fiatalokért Alapítvány

 

 

