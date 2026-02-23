Tovább bővíti rendezvényszervezési üzletágát a Mészáros Csoport

Az akvizíció célja egy integrált, nemzetközi szinten is versenyképes rendezvényipari platform létrehozása, amely a kreatív, szervezési és technológiai kompetenciákat egy kézben egyesíti. A tranzakció révén a Mészáros Csoport vertikálisan bővíti szolgáltatóipari üzletágát, tovább erősíti technológiai hátterét, valamint támogatja a cégcsoport nemzetközi expanziós stratégiájának megvalósítását.
A befektetés eredményeként a Talentis Event and Marketing Kft. egy diverzifikált, több pilléren nyugvó, stabil cash-flow-val rendelkező rendezvényszervező- és technikai vállalatként, komplex, magas minőségű megoldásokat kínál majd a jövőben a hazai és nemzetközi vállalati, kulturális és médiapiaci megrendelői számára.
A COLOSSAL Kft. számára a tranzakció egy olyan tulajdonosi struktúrához való csatlakozást jelent, amely stabil tőkefedezetet, kiszámítható üzleti és működési környezetet biztosít. A megállapodás elősegíti a további fejlesztések és beruházások megvalósítását, valamint lehetőséget teremt a vevői igények gyorsabb és hatékonyabb kiszolgálására.
Az ügylet keretében a Mészáros Csoport tőkeemelést hajt végre, amelynek keretében a COLOSSAL Rendezvénytechnikai Szolgáltató Kft. tovább fejleszti a már jelenleg is világszínvonalú eszközparkját, a legmodernebb színpadtechnikai berendezésekkel, kifejezetten a nemzetközi megrendelések volumenének növelése érdekében.
„A COLOSSAL Kft.-nek jelentős szakmai múltja, elkötelezett csapata és kiemelkedő technológiai háttere van. Befektetőként nem csupán növekedési lehetőséget látunk a vállalatban, hanem egyben az is célunk, hogy a társaság szakmai értékeit, szervezeti kultúráját és munkatársait megtartsuk és ezekre építve fejlesszük tovább a működést. Hiszünk abban, hogy közösen egy innovatív, versenyképes és hosszú távon fenntartható üzleti modellt tudunk kiépíteni” – hangsúlyozta Balogh Ernő, a Talentis Event and Marketing Kft. ügyvezető igazgatója.
A társaság telephelye, logisztikai rendszere és vezetési struktúrája készen áll a további bővülésre. A szerződő felek szoros üzleti és partneri együttműködésben folytatják tevékenységüket. A cég stratégiai vezetését a Talentis Event and Marketing Kft. ügyvezetője, Balogh Ernő veszi át, az operatív működést továbbra is Nagy Ádám irányítja, aki így nyilatkozott:
„Számunkra ez a vállalkozás egy olyan közös történet, ami több mint huszonöt éven át formálta az életünket. Olyan partnernek szerettük volna átadni a többségi tulajdont, aki tiszteletben tartja az eddig felépített értékeket, és képes nemzetközi szintre emelni a működésünket. A Mészáros Csoportban ezt a stabilitást és jövőképet találtuk meg.”
A tranzakció egyszerre jelenti egy több mint két évtizedes vállalkozói történet új fejezetét és egy ambiciózus, nemzetközi növekedési stratégia kezdetét. Az 1998-ban alapított COLOSSAL Kft. a folyamatosan fejlődő eszközparkjának és szervezeti struktúrájának köszönhetően a magyarországi rendezvénytechnikai és -szervezői piac egyik legmeghatározóbb szereplője. Az elmúlt több mint 25 év során a cég folyamatos organikus fejlődés révén vált a magyar rendezvénytechnikai piac egyik meghatározó szereplőjévé, stabil szakmai csapattal, kiépített telephelyi és logisztikai háttérrel. 2006 óta rendszeres résztvevője a legfontosabb nemzetközi szakmai kiállításoknak és konferenciáknak – Frankfurtban, Londonban, Barcelonában, Las Vegasban és Dubajban –, biztosítva a folyamatos technológiai fejlődést és a nemzetközi kapcsolatrendszer építését.
