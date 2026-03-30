Berkó Attila: A biztos választás április 12-én a Fidesz

Március 30-án Szolnokon folytatódik Orbán Viktor országjárása: a miniszterelnök ekkor a Tiszai hajósok terén mond majd beszédet.
Elsőként Berkó Attila, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei 1. számú egyéni választókerületben lépett színpadra.
Március 4-én a Tisza Párt is tartott gyűlést ezen a téren, ha arra azt mondták sokan voltak, akkor ma mi rengetegen vagyunk
– jelentette ki Berkó Attila, majd hozzátette: ezt a körzetet nem adhatják másnak, csak a Fidesznek.
Most ismét újabb kihívás előtt állunk, mert most nem a Tisza folyó, hanem Ukrajna és Brüsszel állít kihívás elé. Előlük kell megvédenünk családunkat és értékeinket
– hangsúlyozta Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, 1. számú egyéni választókerületének jelöltje.
Büszkének kell lennünk az eredményeinkre, arra, hogy nálunk nincsenek migránsok, hogy keveset fizetünk a rezsiért, s hogy megerősödtek a családok, ahogy a munkaalapú társadalmunkra is. Emellett meg kell védenünk a gyermekeinket a genderpropagandától
– mutatott rá Berkó Attila. Hozzátette: meg kell mutatni, hogy az erő a szeretetben és az összetartozásban van, és nemet kell mondani nemet az erőszakra.
A jelölt kiemelte: 2024 júniusa óta tudjuk, mit jelent egy rossz döntés, a biztost lecserélni a bizonytalanra. Ez a tapasztalat most előnyt jelent.
A hosszú kitartó munka békét jelent, ezért a biztos választás április 12-én a Fidesz
– mutatott rá Berkó Attila, majd hozzátette: Európa és a nemzet legfőbb biztosítéka Orbán Viktor, akit a Zelneszkij-félék nem tudnak megállítani.
Nekünk ne mondja meg más, hogy mit csináljunk
– hangsúlyozta.
A kormányfő országjárása Szolnokkal nem ért véget! A héten még kedden, március 31-én 18 órakor Ócsán, a Városháza előtti téren, április 1-jén 18 órakor Szentesen, a Kossuth téren, április 2-án, csütörtökön 18 órakor pedig Szombathelyen, a Savaria téren találkozhatnak vele az érdeklődők.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.