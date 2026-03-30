Berkó Attila: A biztos választás április 12-én a Fidesz

Március 30-án Szolnokon folytatódik Orbán Viktor országjárása: a miniszterelnök ekkor a Tiszai hajósok terén mond majd beszédet.

Berkó Attila mondott elsőként beszédet a szolnoki országjáráson / Fotó: MW

Elsőként Berkó Attila, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei 1. számú egyéni választókerületben lépett színpadra.

Március 4-én a Tisza Párt is tartott gyűlést ezen a téren, ha arra azt mondták sokan voltak, akkor ma mi rengetegen vagyunk

– jelentette ki Berkó Attila, majd hozzátette: ezt a körzetet nem adhatják másnak, csak a Fidesznek.

Most ismét újabb kihívás előtt állunk, mert most nem a Tisza folyó, hanem Ukrajna és Brüsszel állít kihívás elé. Előlük kell megvédenünk családunkat és értékeinket

– hangsúlyozta Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, 1. számú egyéni választókerületének jelöltje.

Büszkének kell lennünk az eredményeinkre, arra, hogy nálunk nincsenek migránsok, hogy keveset fizetünk a rezsiért, s hogy megerősödtek a családok, ahogy a munkaalapú társadalmunkra is. Emellett meg kell védenünk a gyermekeinket a genderpropagandától

– mutatott rá Berkó Attila. Hozzátette: meg kell mutatni, hogy az erő a szeretetben és az összetartozásban van, és nemet kell mondani nemet az erőszakra.

A jelölt kiemelte: 2024 júniusa óta tudjuk, mit jelent egy rossz döntés, a biztost lecserélni a bizonytalanra. Ez a tapasztalat most előnyt jelent.

A hosszú kitartó munka békét jelent, ezért a biztos választás április 12-én a Fidesz

– mutatott rá Berkó Attila, majd hozzátette: Európa és a nemzet legfőbb biztosítéka Orbán Viktor, akit a Zelneszkij-félék nem tudnak megállítani.

Nekünk ne mondja meg más, hogy mit csináljunk

– hangsúlyozta.

