Az ukránok kilóra akarják megvenni a magyar választást, heti 2 milliárdot fizetnek a Tiszának

Bár Magyar Péter minden beszédében hangsúlyozza a tiszás önkéntesek és a választók segítségét, mára már egyértelmű, hogy a párt apparátusa, az alkalmazottak száma és a rendezvények mérete mind jóval több pénzt követel, mint amit a párt szimpatizánsai összedobhatnak. A volt ukrán ügynök nyilatkozata bizonyítja, honnan is érkezik pénz a Tisza Párthoz – írja a Ripost.
Nem elég, hogy a Tisza Párt a magyarok zsebéből venné el a pénzt, most már úgy látszik, hogy külföldi befektetőktől el is fogadja azt. A TV2-nek egy volt ukrán ügynök megerősítette, hogy Magyar Péter kampányát több millió euróval segítették az ukránok online adománygyűjtő oldalakon keresztül, de az aranykonvoj szállítmányából is jutott volna a Tisza Pártnak.
A vallomás szerint Ukrajna heti 5 millió euróval, vagyis átváltva közel kétmilliárd forinttal támogatja a Tisza Párt kampányát.
A Tiszának csak a március 15-i, Nemzeti Menettel körített rendezvénye (ahol még a lócitromot is fellapátolták a pártelnök lába alól) több mint 600 millió forintba került. Említést érdemel továbbá az is, hogy a Tisza Pártnak saját bevallása szerint 102 alkalmazottja van, ez több, mint az összes magyarországi pártnak együttvéve. Az ő bérükre 2025-ben több mint 730 millió forintot fizettek ki.
Nem is lehet véletlen, hogy a Tisza épp a kormányt vádolta meg azzal, hogy orosz ügynökökkel próbálják manipulálni a választásokat. Most már látszik, hogy azzal vádaskodnak, amit ők maguk követnek el, még az ukrán titkosszolgálatokhoz is kötődnek. Az ukránok a magyar választásokat is megvennék, hogy egy olyan párt kerüljön kormányra, amely kérdés nélkül támogatja a háborút és az ukrán államot.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.