Sorozat-fosófantom garázdálkodik Kiskunhalason – mindig ugyanott csap le a kularém

Úgy tűnik, a kularémek nem ismernek sem Istent, sem embert, ha székelésről van szó, ugyanis extrémebbnél extrémebb helyszíneket választanak arra, hogy megbotránkoztassák és felforgassák a gyomrát a tisztességes polgároknak. A verseny igencsak szoros, elég csak arra a fosófantomra gondolni, aki egy ceglédi pláza eladásra kínált vödrébe csinált bele, vagy az újbudai „kollégájára”, aki egy forgalmas átkelő kereszteződésében végezte el a dolgát teljes léleknyugalommal. Most egy újabb extrém fantom csatlakozott az egyre népesebb csapathoz, méghozzá Kiskunhalason: a férfi nem elég, hogy közterületen végzi a dolgát, de mindig pontosan ugyanazt a helyszínt piszkítja össze.
A sorozat-fosófantom már jó ideje garázdálkodik a környéken, fizimiskáját és nem kívánt meglepetéscsomagjait többen is ismerik a településen.
Mint azt megtudtuk, a férfi azért is érdemelte ki kétes hírnevét, mert nemcsak, hogy többszörös visszaeső a köztéren székelésben, de még a helyszínt is alaposan megválasztja erre: mindig pontosan ugyan oda csinált.
Lapunk úgy tudja, hogy a környékbeliek már torkig vannak a fantom gusztustalan húzásaival és azzal, hogy minden egyes alkalommal otthagyja maga után a bűzölgő fekáliát. Úgy tudni, hogy a férfit már térfigyelő kamera is lekapta „munka után”, így már az arcát is ismerik a középkorú fantomnak.
Mint megtudtuk, bár sokak szerint a köztéri vécék hiánya provokálta ki a férfi minősíthetetlen viselkedését, a toalett hiánya sem lehet kifogás: a rendszeresen összecsinált helyszín közelében ugyanis több mosdó is van.
Megesik, hogy az emberre rájön a szükség, de erre az esetre van mosdó a benzinkúton és a vasútállomáson is, mindkettő pár száz méteres körzeten belül. Mivel mindig az utcán csinálja, és ugyan oda, nyilván el sem akar menni a WC-ig. Teljesen érthetetlen, miért műveli ezt, amikor kulturált körülmények között is csinálhatná
– magyarázta egy helyi lakos.
