Ki lesz a bajnok? Hol nézheted a tévében? Egy helyen az NB I legfontosabb kérdései

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 16. 07:00
Igazi izgalmak várnak ma a hazai foci szerelmeseire. A legnagyobb kérdés, hogy a Győr vagy a Ferencváros lesz-e az NB I bajnoka.

A bajnoki cím mellett a bronzérem sorsa is eldől a labdarúgó NB I utolsó játéknapján. Szombaton négy mérkőzést rendeznek egy időben, 17.15-től. Ezek közül a legfontosabb a Kisvárda-Győr és az FTC-ZTE összecsapás, ezeken dől el, ki lesz az NB I bajnoka. Cikkünkben összegyűjtöttük a legfontosabb kérdéseket.

A Győr ötödször, a Fradi 37. alkalommal lehet az NB I bajnoka
A Győr ötödször, a Fradi 37. alkalommal lehet az NB I bajnoka / Fotó: Purger Tamás

Ki lesz az NB I bajnoka?

A Ferencváros csak akkor lehet aranyérmes, ha több pontot szerez, mint a Győr.

Bajnok a Győr, ha:

  • Nyer Kisvárdán
  • Döntetlent játszik Kisvárdán, de a Fradi sem veri a ZTE-t
  • A Győr és a Fradi is kikap az utolsó fordulóban

Bajnok a Fradi, ha:

  • Nyer a ZTE ellen, s a Győr nem tud győzni Kisvárdán
  • Döntetlen a ZTE ellen, miközben a Győr vereséget szenved

 

Böde Dani újra érmes lehet?

A bajnoki bronzéremre a Paks pályázik a legnagyobb eséllyel. Böde Dánieléknek ehhez csak a már kieső Diósgyőr otthonában kell nyerniük. A Debrecen csak akkor lehet harmadik, ha az Újpest ellen több pontot szerez, mint a Paks Diósgyőrben.

 

Ki indulhat az európai kupákban?

Az aranyérmes a BL-selejtezőben, a második az Európa-ligában kezdheti meg a nemzetközi szereplését. A harmadik és negyedik helyezett csapatokra a Konferencialiga vár.

 

Melyik TV adja a szombati meccseket?

Az M4 Sport körkapcsolással készül. A főmeccs a Kisvárda-Győr találkozó lesz, de amint lesz érdekesség, átkapcsolnak az FTC-ZTE, Diósgyőr-Paks és a Debrecen-Újpest bajnokikra is. A Fradi meccsét emellett az M4 Sport+ adja.


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
