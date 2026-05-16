Ki lesz a bajnok? Hol nézheted a tévében? Egy helyen az NB I legfontosabb kérdései

A bajnoki cím mellett a bronzérem sorsa is eldől a labdarúgó NB I utolsó játéknapján. Szombaton négy mérkőzést rendeznek egy időben, 17.15-től. Ezek közül a legfontosabb a Kisvárda-Győr és az FTC-ZTE összecsapás, ezeken dől el, ki lesz az NB I bajnoka. Cikkünkben összegyűjtöttük a legfontosabb kérdéseket.
A Ferencváros csak akkor lehet aranyérmes, ha több pontot szerez, mint a Győr.
Bajnok a Győr, ha:
Bajnok a Fradi, ha:
A bajnoki bronzéremre a Paks pályázik a legnagyobb eséllyel. Böde Dánieléknek ehhez csak a már kieső Diósgyőr otthonában kell nyerniük. A Debrecen csak akkor lehet harmadik, ha az Újpest ellen több pontot szerez, mint a Paks Diósgyőrben.
Az aranyérmes a BL-selejtezőben, a második az Európa-ligában kezdheti meg a nemzetközi szereplését. A harmadik és negyedik helyezett csapatokra a Konferencialiga vár.
Az M4 Sport körkapcsolással készül. A főmeccs a Kisvárda-Győr találkozó lesz, de amint lesz érdekesség, átkapcsolnak az FTC-ZTE, Diósgyőr-Paks és a Debrecen-Újpest bajnokikra is. A Fradi meccsét emellett az M4 Sport+ adja.
