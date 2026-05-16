Kiborult a bili? Ember Márk házassága megváltozott, komoly lépésre szánta el magát a színész!

Ember Márk fejében egyáltalán nem újkeletű gondolat a családalapítás. Sokan emlékezhetnek rá, hogy még 2022-ben, a Sztárban Sztár című műsorban való sikeres szereplése idején – amikor még a harmincadik életévét sem töltötte be – határozottan kijelentette, hogy készen áll a szülőségre.

Ember Márk párja, Havasi Virág 2025 augusztusában, egy szűk körű és titkos ceremónia keretein belül, egy budapesti szerb templomban mondott igent a színésznek

Ember Márk fiú gyermekre vágyik

Már a műsorban pontos elképzelései voltak arról, milyen nemű csöppséget szeretne először a karjaiban tartani. „Az első gyerekem mindenképpen legyen fiú” – jelentette ki akkor határozottan Márk, aki azonnal meg is magyarázta ezt a vágyat egy gyerekkori emlékkel.

Tizenegy évvel vagyok idősebb a húgomnál, és amikor megszületett, tudom, emlékszem, már akkor mennyire elindult bennem a féltés, hogy majd a fiúk meg fogják környékezni.

Biztonság és lenyugvás a házasságban

Bár az évek teltek, a sármos színész vágyai semmit sem változtak, sőt, a sors elhozta számára azt a nőt, akivel el tudja képzelni a közös jövőt. Márk tavaly augusztusban kötötte össze az életét szerelmével, Havasi Virág szabadúszó újságíró-műsorvezetővel. Miközben a sztárvilágban sokan úgy tartják, hogy egy papír nem változtat meg semmit, a színész büszkén mutatja a karikagyűrűjét, és egészen máshogy éli meg a mindennapokat a lagzi óta.

Egyébként azt szokták mondani, hogy nem, nem változik semmi, minden megy tovább. Én nem, én azt érzem, hogy valami olyan biztonság költözött az életembe, valami olyan állandó, ami eddig nem volt

– mesélte csillogó szemmel. Márk elismerte, hogy az elmúlt évtized hatalmas pörgése és a szakmai sikerek alaposan megnevelték.

Én szerintem nagyon lenyugodtam az elmúlt években, ami az én változásomat illeti, már kevésbé vagyok nagy hangú, mint amilyen voltam. És biztos, hogy az elmúlt tíz évben engem elsodort egy áramlat, az nagyon sok mindent változtatott az én személyiségemen

– tette hozzá önkritikusan.

Akár a színészetet is feladná a gyermekéért

A feleségével már lassan egy éve élnek boldog házasságban, így nem csoda, hogy a családi fészekben egyre többször és egyre komolyabban kerül szóba a trónörökös érkezése. Márk azonban nem hajlandó beállni azon hírességek sorába, akik a premiernapok és a forgatások miatt lemaradnak a gyermekük első lépéseiről vagy az iskolai ünnepségekről. Olyannyira komolyan gondolja ezt, hogy még az is felmerült benne: tíz év múlva talán már teljesen más szakmát fog űzni, és búcsút int a rivaldafénynek.

Azt érzem, hogy el vagyok késve, tehát én 33 évesen már szerettem volna apuka lenni egyébként. ... Én nem akarok az a színész apuka lenni, aki sosincs ott a gyerekével, tehát nem akarom azt, hogy majd az legyen a történet, mert apa mindig játszott és sose volt itt, azt nem akarom!

– jelentette ki határozottan a Fókusz műsorában.