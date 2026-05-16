Ezt tedd, hogy ne hízd vissza, amit leadtál

Napi 8500 lépés megtétele a kulcsa annak, hogy megállítsd a leadott kilók visszakúszását.

A rendszeres gyaloglás hatékonyabb módszer a súlymegőrzésre, mint a szigorú kalóriamegvonás.

Azok, akik fenntartják ezt az aktivitást a diéta után is, 80%-kal nagyobb eséllyel kerülik el a visszahízást.

A fogyókúrázók legnagyobb ellensége a „jojó-effektus”. A statisztikák lesújtóak: a jelentős súlyt leadó emberek mintegy 80%-a három-öt éven belül visszanyeri korábbi testsúlyát. Egy friss nemzetközi elemzés azonban rávilágított egy egyszerű, bárki által követhető módszerre, amellyel a sikeres fogyás után végleg megállítható a kilók visszakúszása.

Egy kényelmes cipő és napi 8500 lépés a legjobb, hogy a fogyás eredménye tartós maradjon

Mennyi mozgás kell a fogyáshoz?

Az Európai Elhízástudományi Kongresszuson bemutatott új kutatás szerint a sikeres súlymegőrzés és fogyás titka a napi gyaloglás tudatos növelésében rejlik. A szakértők megállapították, hogy azok a résztvevők, akik a fogyókúrás szakaszban napi 8500 körüli lépésszámra váltottak, és ezt az aktivitást a diéta után is fenntartották, sokkal nagyobb eséllyel maradtak vékonyak hosszú távon.

A kutatás rávilágított néhány fontos összefüggésre:

A mozgás szerepe a fenntartásban: érdekes módon a több gyaloglás önmagában nem gyorsította fel a fogyást a diéta kezdeti szakaszában – ott a kalóriadeficit volt a döntő –, viszont a súly megtartásában ez vált a legfontosabb tényezővé.

Tudatos életmódváltás: azok, akik sikeresen elkerülték a visszahízást, átlagosan napi 8200-8500 lépést tettek meg a fenntartási fázis alatt is.

Mérhető különbség: míg a kontrollcsoport tagjai (akik csak diétáztak támogatás nélkül) nem értek el tartós sikert, az aktív gyaloglók testsúlyuk több mint 3%-át tartósan leadva tudták tartani.

Miért a gyaloglás a legjobb módszer a visszahízás ellen?

A kutatást vezető Professor Marwan El Ghoch szerint a napi lépésszám növelése egy egyszerű és megfizethető stratégia. Nem igényel drága edzőtermi bérletet, csupán következetességet. Az elemzés rámutat, hogy a rendszeres gyaloglás segít ellensúlyozni azokat az anyagcsere-folyamatokat, amelyek a diéta után a zsírraktározást serkentenék.