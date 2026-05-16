Ezt tedd, hogy ne hízd vissza, amit leadtál

A fogyókúrázók legnagyobb ellensége a „jojó-effektus”. A statisztikák lesújtóak: a jelentős súlyt leadó emberek mintegy 80%-a három-öt éven belül visszanyeri korábbi testsúlyát. Egy friss nemzetközi elemzés azonban rávilágított egy egyszerű, bárki által követhető módszerre, amellyel a sikeres fogyás után végleg megállítható a kilók visszakúszása.
Az Európai Elhízástudományi Kongresszuson bemutatott új kutatás szerint a sikeres súlymegőrzés és fogyás titka a napi gyaloglás tudatos növelésében rejlik. A szakértők megállapították, hogy azok a résztvevők, akik a fogyókúrás szakaszban napi 8500 körüli lépésszámra váltottak, és ezt az aktivitást a diéta után is fenntartották, sokkal nagyobb eséllyel maradtak vékonyak hosszú távon.
A kutatás rávilágított néhány fontos összefüggésre:
A kutatást vezető Professor Marwan El Ghoch szerint a napi lépésszám növelése egy egyszerű és megfizethető stratégia. Nem igényel drága edzőtermi bérletet, csupán következetességet. Az elemzés rámutat, hogy a rendszeres gyaloglás segít ellensúlyozni azokat az anyagcsere-folyamatokat, amelyek a diéta után a zsírraktározást serkentenék.
A cél a napi 8500 lépés elérése és – ami még fontosabb – hosszú távú fenntartása. Ehhez csupán néhány egyszerű szokásra van szükség:
Ha meg akarod tartani az elért alakodat, ne csak az étrendedre figyelj, hanem váltsd a cipődet kényelmesre, és indulj el – a napi 8500 lépés a legjobb biztosításod a visszahízás ellen.
