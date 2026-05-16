KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Mózes, Botond névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ezt tedd, hogy ne hízd vissza, amit leadtál

Ezt tedd, hogy ne hízd vissza, amit leadtál

fogyás
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 16. 07:45
jojó-effektuskutatásgyaloglás
A kilók megtartása sokszor nehezebb, mint maga a diéta, hiszen a legtöbben hamar visszahíznak. Egy friss kutatás szerint a tartós fogyás titka nem a koplalásban, hanem a gyaloglásban rejlik. Mutatjuk, mennyit sétálj az álomsúlyodért!
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • Napi 8500 lépés megtétele a kulcsa annak, hogy megállítsd a leadott kilók visszakúszását. 
  • A rendszeres gyaloglás hatékonyabb módszer a súlymegőrzésre, mint a szigorú kalóriamegvonás. 
  • Azok, akik fenntartják ezt az aktivitást a diéta után is, 80%-kal nagyobb eséllyel kerülik el a visszahízást. 

A fogyókúrázók legnagyobb ellensége a „jojó-effektus”. A statisztikák lesújtóak: a jelentős súlyt leadó emberek mintegy 80%-a három-öt éven belül visszanyeri korábbi testsúlyát. Egy friss nemzetközi elemzés azonban rávilágított egy egyszerű, bárki által követhető módszerre, amellyel a sikeres fogyás után végleg megállítható a kilók visszakúszása.

Középkorú nő fogyás után sétál
Egy kényelmes cipő és napi 8500 lépés a legjobb, hogy a fogyás eredménye tartós maradjon
Fotó: Roman Samborskyi / Shutterstock

Mennyi mozgás kell a fogyáshoz?

Az Európai Elhízástudományi Kongresszuson bemutatott új kutatás szerint a sikeres súlymegőrzés és fogyás titka a napi gyaloglás tudatos növelésében rejlik. A szakértők megállapították, hogy azok a résztvevők, akik a fogyókúrás szakaszban napi 8500 körüli lépésszámra váltottak, és ezt az aktivitást a diéta után is fenntartották, sokkal nagyobb eséllyel maradtak vékonyak hosszú távon. 

A kutatás rávilágított néhány fontos összefüggésre:

  • A mozgás szerepe a fenntartásban: érdekes módon a több gyaloglás önmagában nem gyorsította fel a fogyást a diéta kezdeti szakaszában – ott a kalóriadeficit volt a döntő –, viszont a súly megtartásában ez vált a legfontosabb tényezővé. 
  • Tudatos életmódváltás: azok, akik sikeresen elkerülték a visszahízást, átlagosan napi 8200-8500 lépést tettek meg a fenntartási fázis alatt is. 
  • Mérhető különbség: míg a kontrollcsoport tagjai (akik csak diétáztak támogatás nélkül) nem értek el tartós sikert, az aktív gyaloglók testsúlyuk több mint 3%-át tartósan leadva tudták tartani. 

Miért a gyaloglás a legjobb módszer a visszahízás ellen? 

A kutatást vezető Professor Marwan El Ghoch szerint a napi lépésszám növelése egy egyszerű és megfizethető stratégia. Nem igényel drága edzőtermi bérletet, csupán következetességet. Az elemzés rámutat, hogy a rendszeres gyaloglás segít ellensúlyozni azokat az anyagcsere-folyamatokat, amelyek a diéta után a zsírraktározást serkentenék. 

Fiatal nő gyalogol a munkába
A legegyszerűbb módszer, ha reggel gyalogolsz a munkába
Fotó: Sergii Kozii / Shutterstock

Életmód tippek: így érd el a napi 8500 lépést

A cél a napi 8500 lépés elérése és – ami még fontosabb – hosszú távú fenntartása. Ehhez csupán néhány egyszerű szokásra van szükség:

  1. Használj lépésszámláló alkalmazást vagy okosórát a kontrollhoz.
  2. Gyalogolj munkába, vagy szállj le pár megállóval előbb a buszról.
  3. Vezess be egy fix 30 perces esti sétát a rutinodba.

Ha meg akarod tartani az elért alakodat, ne csak az étrendedre figyelj, hanem váltsd a cipődet kényelmesre, és indulj el – a napi 8500 lépés a legjobb biztosításod a visszahízás ellen. 

Nézd meg videón, és próbáld ki a gyalogló tornát:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu