Gulyás Gergely a Krausz Ferenc ellen folytatott bosszúhadjáratról: A Tisza Párt pár nap elteltével máris rombolni kezdett a tudomány területén

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 16. 07:52
A korábbi Miniszterelnökséget vezető miniszter fontos gondolatokat fogalmazott meg a közösségi oldalán. Gulyás Gergely ezt javasolja az új kormánynak.
Mi a kormányzásunk alatt építettük az országot. A Tisza Párt pár nap elteltével éppen a tudomány területén kezd rombolni - kezdte Facebook-oldalán megosztott bejegyzését Gulyás Gergely

A Fidesz frakcióvezetője, korábbi Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint azután, hogy az új miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémián éppen az ellenkezőjét ígérte. A fiatal kutatók, diákok és kiemelkedő képességű tehetségek itthon tartásához és hazajöveteléhez, a tudásalapú gazdaság megerősítéséhez az Élvonal Alapítvány támogatásánál aligha van hatékonyabb eszköz.

Gulyás így fogytatta:

A tények ismerete nélküli döntés mindig veszélyes. Ez történik most is, amikor Magyar Péter úgy jelenti be Krausz Ferenc Nobel-díjas professzor által vezetett Élvonal Alapítvány finanszírozásának visszavonását, hogy az szakmai érvekkel nem alátámasztható. Kénytelenek vagyunk ezért a háttérben meghúzódó motivációt politikai bosszúként értelmezni.

Az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány a világon egyedülálló szervezet. Nincs még egy olyan intézmény, amelynek öttagú kuratóriuma négy Nobel-díjas, és Lovász László volt akadémiai elnök személyében egy Abel-díjas tudósból áll. Az Alapítványról a Magyar Országgyűlés 2025-ben hozott döntést, és a 6 éves támogatását a kormány olyan feltételek mellett biztosította, mely magában foglalta a Tisza Párt által oly sokszor hangoztatott célt is, mint a kutatók hazahívását: a szervezet 75 kiváló magyar kutatócsoport magyarországi hazahozatalát vállalta. Az Alapítvány szintén vállalta a magyar természettudományok iránt érdeklődő fiatalok tehetséggondozását, számos innovatív vállalkozás megalapítását, és egy új, a megelőző orvostudomány nemzetközi tudományos kutatóközpontjának létrehozását, ezzel jelentősen hozzájárulva ahhoz, hogy hazánk a világ tudományos élvonalába kerülhessen. Fontos, hogy a finanszírozás az elért teljesítményhez kötötten, azoktól függően biztosított. A tisztán látás végett: A finanszírozás hat évében az első év során 26 milliárd forint, majd a hatodik évben 53 milliárd forint állna teljesítmény alapon - ezáltal elszámoltathatóan - rendelkezésre.

Végezetül pedig kijelentette:

Ezért az Alapítvány tevékenységének fenntartása és megerősítése az egész ország érdeke. 

Javasoljuk a kormánynak a döntés felülvizsgálatát, Krausz Ferenc Nobel-díjas professzorral és a kuratórium többi tagjával a mielőbbi egyeztetések megkezdését!

 

