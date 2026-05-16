Gulyás Gergely a Krausz Ferenc ellen folytatott bosszúhadjáratról: A Tisza Párt pár nap elteltével máris rombolni kezdett a tudomány területén

A tények ismerete nélküli döntés mindig veszélyes. Ez történik most is, amikor Magyar Péter úgy jelenti be Krausz Ferenc Nobel-díjas professzor által vezetett Élvonal Alapítvány finanszírozásának visszavonását, hogy az szakmai érvekkel nem alátámasztható. Kénytelenek vagyunk ezért a háttérben meghúzódó motivációt politikai bosszúként értelmezni.

Az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány a világon egyedülálló szervezet. Nincs még egy olyan intézmény, amelynek öttagú kuratóriuma négy Nobel-díjas, és Lovász László volt akadémiai elnök személyében egy Abel-díjas tudósból áll. Az Alapítványról a Magyar Országgyűlés 2025-ben hozott döntést, és a 6 éves támogatását a kormány olyan feltételek mellett biztosította, mely magában foglalta a Tisza Párt által oly sokszor hangoztatott célt is, mint a kutatók hazahívását: a szervezet 75 kiváló magyar kutatócsoport magyarországi hazahozatalát vállalta. Az Alapítvány szintén vállalta a magyar természettudományok iránt érdeklődő fiatalok tehetséggondozását, számos innovatív vállalkozás megalapítását, és egy új, a megelőző orvostudomány nemzetközi tudományos kutatóközpontjának létrehozását, ezzel jelentősen hozzájárulva ahhoz, hogy hazánk a világ tudományos élvonalába kerülhessen. Fontos, hogy a finanszírozás az elért teljesítményhez kötötten, azoktól függően biztosított. A tisztán látás végett: A finanszírozás hat évében az első év során 26 milliárd forint, majd a hatodik évben 53 milliárd forint állna teljesítmény alapon - ezáltal elszámoltathatóan - rendelkezésre.