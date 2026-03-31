Friss felmérés: 66 választókerületben várható Fidesz-győzelem

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 31. 06:22
Áprilisban az ország választási térképe nagyobb részben újra narancssárga lesz – a Nézőpont Intézet mandátumbecslési projektjének előrejelzése szerint. Választástörténeti és országos közvélemény-kutatási adatok, valamint a 2026 során számos választókerületben végzett önálló felmérések alapján nagy valószínűséggel megbecsülhető, hogy a 106 választókerületből 66-ban győzhetnek a kormánypártok jelöltjei.

A 106 választókerületben várható eredmények megbecslése során több eljárást is lehet alkalmazni. Mivel a megválasztott képviselő az, aki a legtöbb szavazatot kapja a választókerületben, a választókerületi győztesek kilétére vonatkozó becslés meglehetősen pontosan elvégezhető.

A Nézőpont Intézet egyszerre három eljárást is alkalmazott. A választástörténeti adatok feldolgozásával az egyes kerületek politikai irányultsága állapítható meg, míg a mandátumkalkulátorokban is alkalmazott eljárás az egyes választókerületek szokásos eltérését veszi figyelembe az országos közvélemény-kutatási eredményektől. A legpontosabb helyzetképet az egyes választókerületekben készített reprezentatív felmérések adják, amelyet a Nézőpont Intézet 2026 első három hónapjában 30 választókerületben készített el.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A fenti eljárások együttes alkalmazásával megállapítható, hogy a 106 választókerületből 44-ben szinte biztosra vehető a Fidesz-KDNP, míg 27-ben ellenzéki jelöltek győzelme. A 27 szinte biztosan ellenzéki győzelmet jelentő választókerületből 26-ban a Tisza jelöltjei kerekednek felül a becslés szerint, 1-ben a Tisza Párttal szövetséges más ellenzéki jelölt.

A fennmaradó 35 választókerületből 22-ben nagy valószínűséggel állítható, hogy a kormánypártok jelöltje fog győzni, míg 13-ben várhatóan a tiszás kihívóik végeznek az első helyen. Összességében tehát a Fidesz-KDNP 66, a Tisza Párt 39 választókerületben bízhat a jelöltjei győzelmében, további egy választókerületben pedig más, Tisza-közeli ellenzéki jelölt kerülhet az első helyre. A Mi Hazánk, a DK, a Kétfarkú Kutyapárt jelöltjei vagy az említetten túl más független induló megválasztása az egyéni választókerületekben irreálisnak tűnik.

Mindez azt is jelenti, hogy a kormánypártoknak a 66 választókerületi győzelmük mellett elegendő 34 listás mandátumot szerezniük a parlamenti abszolút többséghez és így Orbán Viktor miniszterelnöki újraválasztásához – írja a Nézőpont Intézet.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
