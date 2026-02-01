Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Orbán Viktor: Én kívül tudom tartani Magyarországot a háborúból

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 01. 12:55
HatvanOrbán Viktor
A miniszterelnök a hatvani Háborúellenes Gyűlésen beszélt a háború veszélyeiről.

Orbán Viktor a hatvani Háborúellenes Gyűlésen beszélt arról, hogy a háborúban csak az erő számít. Elmondta, hogy míg az amerikaiak a béke oldalára álltak, addig az európai vezetés még mindig háborút akar. A miniszterelnök szerint, ha Ukrajna az Európai Unió tagja lesz, az háborút jelent. A kormányfő úgy látja, hogy a kimaradáshoz erő, ravaszság és tapasztalat szükséges.

2026.01.31.DPK-Háborúellenes gyűlés-Hatvan OV
Orbán Viktor szerint erő, ravaszság, és tapasztalat kell ahhoz, hogy valaki kint tudja tartani az országot a háborúból   Fotó: mw

Én kívül tudom tartani Magyarországot!

Orbán Viktor egyik fő gondolata a hatvani Háborúellenes Gyűlésen az volt, hogy sorskérdés Magyarországot a háborún kívül tartani A miniszterelnök szerint azonban ehhez erő, ravaszság és tapasztalat szükséges

A Tisza, meg a Shellből, meg a londoni lobbistákból, meg az Erste Bank éléről ideernyőztetett miniszterekkel a büdös életben nem fog tudni, még ha akarna, nem is akar, nemet mondani Brüsszelnek. Nem tud nemet mondani a háborúra!

Orbán Viktor szerint ezért is különösen fontos az áprilisi választás, mert a nemzeti kormány nemet tud mondani

Magyarországon a Fidesz a biztos választás, ez az egyetlen biztos dolog!

 

A kormányfő beszélt arról is, hogy a baloldal a migrációt sem vette komolyan, ahogy most a háborút és a katonai részvételt sem.

