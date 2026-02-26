Lázár János felszólítja Magyar Pétert: nyissák meg újra Zelenszkijjel a Barátság kőolajvezetéket! 

Az ukránok elzárták a Barátság kőolajvezetéket, folyamatosan zsarolnak és fenyegetnek bennünket. A magyar családok számára az energiabiztonság a legfontosabb kérdés a mai napon. Az, hogy mennyi lesz az üzemanyag ára, az ukránok miatt 1000 forint lesz-e a benzin. Fölszólítjuk Magyar Pétert, hívja fel Zenelszkijt Kijevben, és nyissák újra a Barátság kőolajvezetéket