Lázár János felszólítja Magyar Pétert: nyissák meg újra Zelenszkijjel a Barátság kőolajvezetéket! 

Az ukránok elzárták a Barátság kőolajvezetéket, folyamatosan zsarolnak és fenyegetnek bennünket. A magyar családok számára az energiabiztonság a legfontosabb kérdés a mai napon. Az, hogy mennyi lesz az üzemanyag ára, az ukránok miatt 1000 forint lesz-e a benzin. Fölszólítjuk Magyar Pétert, hívja fel Zenelszkijt Kijevben, és nyissák újra a Barátság kőolajvezetéket
- mondja Facebook-oldalán megosztott videójában Lázár János.
Végezetül kijelentett:
Ők zárták el közösen, most nyissák meg a Barátság kőolajvezetéket! Nekünk Magyarország az első, ássuk, Magyar Péternek mi az első!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.