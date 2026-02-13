Lázár János: A péceli Lázárinfón is fütyültek a tiszások 9000 ember halálára!

Határozott hangvételű felszólalással reagált a közösségi oldalán a péceli Lázárinfón történtekre Lázár János, miután tiszások bekiabálásokkal zavarták meg a kampányrendezvényt. "A péceli Lázárinfón is fütyültek a tiszások 9000 ember halálára!" - írta a posztjában a miniszter.
A fórumon Lázár János éppen arról beszélt, hogy ukrán források szerint ezen a héten kilencezer fiatal veszíti életét a fronton, amikor a bekiabálások megtörténtek.
Az ukránok szerint ezen a héten 9 ezer ukrán fiatal hal meg a háborúban. 9 ezer ukrán fiatal, aki most röhög és aki ebbe belekiabál, az meggyalázza 9000 huszonéves fiatal halálát
- fogalmazott a miniszter, aki szerint szégyen lenne a városra nézve, ha bárki félvállról venné a háború emberi tragédiáit. Úgy vélte, a rendezvényen tapasztalt bekiabálások és fütyülések azt mutatják, hogy egyes politikai aktivisták nem tanúsítanak kellő tiszteletet az áldozatok iránt.
Ők a Tiszások, jól nézzék meg őket, így viselkednek a Tiszások, ők a Tiszások. Ilyen ország lesz Magyarország, ha a Tiszások hatalomra kerülnek. Ők a Tiszások. Ők azok, akik a hatalmat akarják. Ilyen országot akarnak. Káoszt, gyűlöletet. A tiszások ezt csinálják, nem tisztelik az ukrán fiatalok emlékét, akik a háborúban estek el, nem garantálják majd az ország biztonságát, veszélybe sodornak mindenkit. Ezért javaslom önöknek, szavazzanak továbbra is Orbán Viktorra és a Fideszre!
- mondta Lázár János a péceli Lázárinfón, az Origo beszámolója szerint.
