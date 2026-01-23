Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Orbán Viktor: Zelenszkij elnök úr szemében mi vagyunk a bot a küllők között – videó

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 23. 12:09
Magyarország az akadálya annak, hogy Brüsszeltől minden követelését megkapja Zelenszkij.
Zelenszkij elnök úr szemében mi vagyunk a bot a küllők között - kezdte Facebook-oldalán megosztott bejegyzését Orbán Viktor

A miniszterelnök így folytatta: 

Magyarország az akadálya annak, hogy Brüsszeltől minden követelését megkapja. Így hát érthető a frusztrációja, megtesz mindent egy magyarországi kormányváltásért.

