Orbán Viktor: Zelenszkij elnök úr szemében mi vagyunk a bot a küllők között – videó

Zelenszkij elnök úr szemében mi vagyunk a bot a küllők között - kezdte Facebook-oldalán megosztott bejegyzését Orbán Viktor.
A miniszterelnök így folytatta:
Magyarország az akadálya annak, hogy Brüsszeltől minden követelését megkapja. Így hát érthető a frusztrációja, megtesz mindent egy magyarországi kormányváltásért.
