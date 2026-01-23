Orbán Viktor: Magyarország nem fizet, jön a nemzeti petíció!

"800 milliárd dollár. Ennyit kért Ukrajna Brüsszeltől, és Brüsszel ezt az igényt be is fogadta. Tokkal-vonóval" - jelentette be a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében.
Magyarország viszont nem fizet, úgyhogy jön a nemzeti petíció
- tette hozzá a miniszterelnök.
