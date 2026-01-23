Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Orbán Viktor: Magyarország nem fizet, jön a nemzeti petíció!

nemzeti petíció
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 23. 08:20
UkrajnaOrbán Viktor
Orbán Viktor megerősítette: ennyit kért Ukrajna Brüsszeltől.
Bors
A szerző cikkei

"800 milliárd dollár. Ennyit kért Ukrajna Brüsszeltől, és Brüsszel ezt az igényt be is fogadta. Tokkal-vonóval" - jelentette be a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében.

Erre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor / Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Magyarország viszont nem fizet, úgyhogy jön a nemzeti petíció

- tette hozzá a miniszterelnök.

Mutatjuk Orbán Viktor videóját!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
