Orbán Viktor: Davosban tegnap Zelenszkij elnök elvetette a sulykot

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 23. 07:10
"Davosban tegnap Zelenszkij elnök elvetette a sulykot. Abban nincs sok újdonság, hogy a magyarországi választások közeledtével újra szájára vette a magyar kormányt, és személy szerint engem. Az már meglepő, hogy beszédében kiosztott minden más európai vezetőt is. Kevesli az Ukrajnának küldött támogatásokat, a fegyvereket és Európa eltökéltségét" - írta péntek reggel a közösségi oldalán Orbán Viktor.

Erre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor / Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Ezt írta Orbán Viktor

Nem is kellett sokat várni a brüsszeliek válaszára: Ursula von der Leyen tegnap este bemutatta az Ukrajna fejlődését megalapozó útitervet. Ebben minden ukrán igényt befogadtak a brüsszeliek. 800 milliárd dollár Ukrajnának, gyorsított uniós csatlakozás 2027-ig, további támogatások, egészen 2040-ig

- tette hozzá a miniszterelnök.

Idáig jutottunk. Miközben Zelenszkij elnök fordítva ül a lovon, a brüsszeliek fizetnének, mint a katonatiszt. Ehhez nekünk is lesz néhány szavunk. Jön a nemzeti petíció, ahol megüzenhetjük Brüsszelnek: mi nem fizetünk!

- zárta a bejegyzését Orbán Viktor.

 

